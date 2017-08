- Cambrils-angriperne forsøkte å etterligne Barcelona-terroren

(Dagbladet): Om lag ni timer etter angrepet i Barcelona i går ettermiddag, kjørte en bil på fotgjengere i den spanske byen Cambrils.

Minst fem personer, inkludert én politibetjent, er skadd i angrepet.

Katalanske myndigheter opplyser rundt 07.30 i dag at tilstanden for en av dem er kritisk og at to er hardt skadd.

Kjørte sikk-sakk

Politiet har tidligere sagt at sju personer ble skadd i angrepet.

I angrepet ble til sammen fem antatte terrorister drept av politiet.

Klokka 07.50 beskrev den spanske avisa El Mundo angrepet i Cambrils som en etterligning av terroren i Barcelona. Der kjørte en hvit varebil sikk-sakk, i håp om å treffe flest mulig mennesker.

- Det er en forbindelse

Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn bekreftet tidligere i dag at angrepet i Cambrils minner om Barcelona-angrepet.

- Det er en forbindelse, sier Forn til radiostasjonen RAC 1 fredag morgen.

Han gir, ifølge NTB, ingen detaljer om hva som knytter de to angrepene sammen.

Begge de to angrepene rammet gågater.

Ble skutt

Ifølge radiostasjonen Cadena SER endte angrepet i Cambrils med at bilen, angivelig en Audi, veltet.

Deretter ble personene som befant seg i den ble skutt.

13 mennesker ble drept og over 100 ble såret i bilangrepet i Barcelona torsdag, mens fem antatte angripere ble drept av politiet da de kjørte en bil inn blant folk i havnebyen Cambrils natt til fredag.