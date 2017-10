Catalonias president blir kalt forræder utenfor parlamentet

SISTE: Nyhetsbyrået AP, som NTB bygger sine opplysninger på, trekker i 13.45-tida sin melding om at Catalonias myndigheter har skrevet ut nyvalg, da president Puigdemont ikke har talt ennå; talen hans er utsatt med en time til 14.30.

(Dagbladet): Det katalanske parlamentet sitter i dag i møte for å stake ut kursen videre etter den omstridte folkeavstemningen 1. oktober, der et flertall sa ja til løsrivelse fra Spania.

Det antas at regionregjeringen har to alternativer: å erklære uavhengighet fra Spania, og skrive ut nyvalg. President Carles Puigdemont skal etter møtet holde en tale foran parlamentet i Barcelona der han kunngjør beslutningen.

Løsrivelse er imot den spanske sentralregjeringens ønske, og Spanias president Mariano Rajoy har tidligere uttalt at regjeringen vil ta fra Catalonia selvstyret dersom de går for uavhengighet. Å utlyse nyvalg er den mer diplomatiske tilnærmingen fra katalanerne, og kan kjøpe dem tid.

En rekke medier har allerede meldt at Puigdemont går for nyvalg, og ifølge den Madrid-baserte kanalen Cadena SER har en gruppe studenter stilt seg opp i inngangspartiet til det katalanske parlamentet, hvor de roper «Puigdemont er en forræder!».

Under folkeavstemningen 1. oktober ble nærmere 900 personer skadd da spansk politi slo hardt til for å hindre folk i å stemme. 92 prosent stemte for løsrivelse, men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemningen.

Sist Puigdemont kjøpte seg mer tid, var 10. oktober. Også da trodde mange han ville erklære uavhengighet - men presidenten uttrykte seg isteden noe vagt og sa at han ville jobbe for uavhengighet i hht. folkeavstemningen, men også at han ønsket dialog med Madrid.

Dagbladet kommer med mer.