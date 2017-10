Catalonias president siktet for opprør

(Dagbladet/ NTB): Den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont og flere medlemmer av hans regjering er siktet for oppvigleri, underslag og «opprør».

Spanske påtalemyndigheter har siktet presidenten og flere andre katalanske regjeringsmedlemmer for opprør, misbruk av midler og for å kreve uavhengighet.

Beskjeden kom, ifølge CNN, etter at katalanske tjenestemenn vendte tilbake til arbeid under spansk kontroll etter en uke med politisk omveltning, bare tre dager etter at Spanias statsminister, Mariano Rajoy, fratok Catalonia retten til selvstyre.

I en tale fredag sa Rajoy at regionen nå vil bli styrt av myndighetene i Madrid fram til det holdes nyvalg i regionen 21. desember. Det skriver NTB.

Mandag ble Spanias kontroll over Catalonia testet da politikere og offentlige tjenestemenn returnerte til arbeid, usikkert om de ville akseptere det spanske styret.

Kan fengsles

Spanias rettssystem krever ifølge The Guardian at siktelsen vurderes av en dommer før den godkjennes. Riksadvokat Jose Manuel Maza har bedt dommeren å ringe katalanske myndigheter slik at de kan vitne.

På søndag sa spanske myndigheter at Puigdemont risikerer å fengsles i løpet av de to neste ukene på grunn sin rolle i det regionale parlamentets ensidige uavhengighetserklæring på fredag.

Dersom de tiltalte blir funnet skyldig kan de, ifølge NTB, dømmes til lange fengselsstraffer. Opprør har strafferamme på 30 års fengsel, oppvigleri 15 år og underslag seks års fengsel.

Maza sier han vil be dommerne om såkalte preventive tiltak, men det er ikke klart om det innebærer pågripelse og varetekt inntil sakene kommer opp for en domstol.

Maza sier at tiltalene mot avsatte katalanske tjenestemenn vil bli brakt inn for det nasjonale rettsvesenet. Dette gjelder øyensynlig Puigdemont og hans nestleder Oriol Junqueras, men riksadvokaten nevner ikke navn.

Tiltalene mot avsatte medlemmer av den katalanske regionsforsamlingen, blant annet presidenten i forsamlingen, vil bli behandlet av spansk høyesterett.

Noen folkevalgte i Spania, blant annet de som sitter i regionsforsamlingene, nyter godt av en viss immunitet og kan bare bli straffeforfulgt i høyesterett.

