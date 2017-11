Cecilie Skog har sopt inn 37 mill.

(Kapital:) Cecilie Skog trives både på fjelltopper og i TV-studio, som foredragsholder og reality-kjendis. Det tjener hun godt på, skriver Kapital.

Aksjeselskapet som bærer hennes navn, og som tar seg av inntektene fra sponsorer og opptredener, omsatte for 4,4 millioner kroner i fjor, og satt igjen med nesten to millioner i overskudd.

37 millioner

Totalt har eventyreren sopt inn nesten 37 millioner kroner i omsetning de ti siste årene. Tilsvarende utgjør det ifølge bladet samlede overskuddet drøyt 11 millioner kroner.

Fjorårets overskudd forblir i selskapet og sørget for at egenkapitalen ved utgangen av 2016 økte fra 5,5 millioner til 7,5 millioner.

For to år siden tok Skog for første gang ut et utbytte på fire millioner. Det kom godt med da Skog og hennes samboer, fjellklatrerkollegaen Aleksander Gamme, i fjor kjøpte seg hus på Østensjø i Oslo for 9,9 millioner kroner.

Strømmer inn

Inntektene har strømmet inn for Skog, som har nådd både Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest, også i år. I sommer solgte hun og samarbeidspartneren Bjørn Sekkesæter hver sin halvdel av ekspedisjonsselskapet Fram Expeditions til klesprodusenten Bergans.

- Ved å selge Fram fikk vi muligheten til å realisere flere av planene vi hadde, samt å ta ut mer av potensialet i selskapet. Å utvide virksomheten helt på egen hånd ville skapt mye større risiko, sier Sekkesæter, ifølge bladet.

Cecilie Skog besvarte ikke Kapitals henvendelse innen artikkelen gikk i trykken.

Andre økonominyheter:

Bruce: - I morgen skjer det ting

Analytikere roper «kjøp»