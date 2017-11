Christine Meyer forhandler om sin sluttavtale

(Dagbladet): Christine Meyer, sjefen for Statistisk sentralbyrå, bekrefter i et intervju med Aftenposten at hun bruker helga til å forhandle om sin sluttavtale.

Dette kommer etter en rekke spekulasjoner, ikke minst etter at finansminister Siv Jensen (Frp) i går erklærte at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen.

- Jeg synes ikke man har behandlet meg med respekt. Jeg hadde forventet at hvis Jensen tvilte på om hun hadde tillit til meg, så ville hun gjort dette klart gjennom samtaler som ikke var kjent for omverdenen. Det ville vært en mye ryddigere måte å gjøre det på, sier Meyer til Aftenposten.

- Ønsker å snakke åpent

SSB-sjefen sier i intervjuet at Finansdepartementet prøver å legge begrensninger på hva hun kan fortellle om konfliktene med minister Jensen.

- I noen skisser fra Finansdepartementet har det stått at jeg bare skal uttale meg «høvelig». Det er uklart for meg hva det betyr, men det har vært et ønske fra Finansdepartementet, sier Meyer.

Hun framholder at hun har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd.

- Da må ikke noen kunne komme etterpå og si at jeg har snakket «uhøvelig», sier hun.

- Tynt grunnlag

Meyer sier at forhandlingene med departementet også går på økonomi. Hun opplyser også at hun har skaffet til veie en juridisk uttalelse som vurderer hvorvidt hun kan sies opp.

- Konklusjonen er at det er tynt grunnlag for å si meg opp, konstaterer SSB-sjefen overfor Aftenposten.

Hun opplyser for øvrig at når avgangsforhandlingene er sluttført, returnerer hun til sin gamle stilling som professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Finansdepartementet, ved kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, viser til at Meyer og hennes advokat Dag Steinfeld har bedt om konfidensialitet rundt de pågående forhandlingene.



Konflikten i SSB Flere politikere varsler at de vil ha klarere svar fra finansminister Siv Jensen om SSB-konflikten. Kari Elisabeth Kaski (SV) mener SSB-saken kan ende opp hos kontrollkomiteen på Stortinget. Knut Arild Hareide (KrF) og Trond Giske (Ap) krever at Jensen må avklare spørsmål om SSBs uavhengighet og påstander om politisk inngripen.

Flere medier skriver lørdag at det pågår forhandlinger mellom Meyer og Jensen om betingelsene for SSB-sjefens avgang, og at dette skal avklares før helgen er omme.

Meyer har tidligere avvist at hun har fått varsel om oppsigelse. Et planlagt møte mellom Meyer og Jensen fredag ble avlyst - ifølge Meyer fordi advokat Dag Steinfeld ikke fikk bli med som rådgiver.

Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt. Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Kritikk er også rettet mot Christine Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil.

Meyers uttalelser om hennes personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, noe som forsterker kritikken mot Meyer. (NTB)