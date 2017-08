Clayton, Jessica og barna er blant titusener som er på desperat jakt etter sted å bo etter at Harvey tok hjemmet deres

HOUSTON (Dagbladet): - Dette er det verste jeg har opplevd. Vi har søkt FEMA (Federal Emergency Management Agency journ.anm.) om penger til å få et midlertidig sted å bo, forteller Clayton Riles til Dagbladet.

Sammen med samboeren Jessica Johson og barna Javian (9) London (5) Clavon (4), Traidon (4) og Clayton junior (11 måneder), er de blitt hjemløse etter ekstrem-stormen Harveys herjinger i Texas.

- Desperate

Mandag ble de evakuert med båt fra leiligheten sin i tredje etasje utenfor Houston da vannet steg voldsomt. Natt til tirsdag måtte familien tilbringe på gulvet i gymsalen på Spring High School.

- Vi er desperate etter å finne et midlertidig sted å bo. Foreløpig går det greit med barna. De er så små at for dem er dette stort sett bare spennende. Men de var engstelige da vi måtte evakueres med båt, og de begynner å bli veldig rastløse her, sier Riles mens tre av sønnene sitter opptatt med å tegne med tegnestifter frivillige har donert til det midlertidige katastrofesenteret.

Frivillige både fra nabolaget og langveisfra har strømmet til kysten av Texas for å hjelpe til i redningsarbeidet etter ekstrem-stormen Harvey. Også føderale myndigheter gjennom FEMA og statlige myndigheter har stilt store ressurser til rådighet.

- Dette er en av de største katastrofene Amerika har stått overfor, sier Texas-guvernør Greg Abbott på en pressekonferanse.

Enorme ressurser

Sjefen for FEMA, Brock Long, anslår at mer enn 450.000 mennesker kan komme til å søke om føderal assistanse til midlertidig sted å bo. Dagbladet er i Houston hvor ødeleggelsene er enorme. Overalt er gater, biler og hus fullstendig oversvømt etter at det har falt 125 centimeter med nedbør siden fredag.

- Vi kommer til å være her i flere år for hjelpe dere med å komme på fote igjen. Texas er i ferd med å gjennomgå en av de største gjennombyggingene som dette landet har sett, sier Long på en pressekonferanse.

FEMA har sendt to millioner liter vann og to millioner måltider til regionen. Også andre offentlige myndigheter, veldedige organisasjoner og bedrifter sender donasjoner til området.

Hele nasjonalgarden i Texas er blitt aktivert av guvernøren. Dermed er 12.000 soldater nå med i redningsarbeidet.

Kongressen diskuterer nå hvor mange milliarder dollar de skal vedta i krisehjelp.

- For en folkemengde

Også USAs president, Donald Trump og landets førstedame, Melania, gjestet tirsdag de katastroferammede områdene.

- For en folkemengde. For et oppmøte, skrøt presidenten da han talte i Corpus Christi.

Han mente også at redningsaksjonen går svært bra etter stormen, som er en av de verste USA har opplevd, og lovet at han og føderale myndigheter ville bistå på alle mulige vis.

- Vi vil ikke si gratulerer ennå. Vi vil gratulere hverandre når det er over, sier Trump.

Han besøkte også Austin og hadde møter med Texas-guvernør Greg Abbott og FEMA. Dessuten besøkte han de frivillige brannmannskapene i Annaville Fire Departement.

– Det er historisk, det er enormt, men jeg skal si dere, det skjedde i Texas, og Texas kan takle alt, sier Trump.



Lørdag skal han etter planen returnere til de katastroferammede områdene på nytt.

Gruer seg

Clayton Riles gruer seg til å komme hjem og se på skadene når flommen har trukket seg tilbake.

- Vi fikk med oss klær, bleier og medisiner. Men de fleste verdisakene måtte vi la være igjen. Dette er virkelig ille. Også er det fare for at folk nå går inn og plyndrer alle hjemmene som står tomme. Det er har kommet meldinger om det allerede, sier Riles.

- Dette føles bare helt uvirkelig, legger samboeren, Jessica Johnson til.