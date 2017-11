Conor ble drept under skytetrening. Soldatkollega trodde han var en blink

(Dagbladet): 22. august i fjor ble den skotske soldaten Conor McPherson drept under en nattlig øvelse i Northumberland.

Nå er hendelsen etterforsket av det britiske forsvarssikkehetsorganet(DSA), og de slår fast at en rekke uheldige omstendigheter førte til McPhersons død, skriver BBC.

Skytebane uten belsyning

Ifølge rapporten brukte soldatene i Det skotske kongelige regimentet, også kalt «The Black Watch», skarpe skudd under øvelsen, der de «snublet rundt» i mørket.

Generalløytnant Richard Felton, sjef for DSA, sier at sikkerhetsrisikoen soldatene ble utsatt for den natta «ikke ble erkjent - ei heller ble de potensielle konsekvensene forstått» av forsvarspersonellet som stod ansvarlige for øvelsen.

Den skjebnesvangre natta var soldatene på en skytebane uten belyysning. På skytebanen var det flere mål.

En rekonstruksjon av hendelsen har vist at nattbrillene og ørepluggene McPherson brukte under øvelsen ikke var godkjent for akkurat denne typen trening.

Til sammen har DSA funnet åtte «medvirkende faktorer» som gjorde en ulykke mer sannsynlig akkurat den kvelden.

Ble skutt av medsoldat

Rapporten fastslår at det er «ekstremt sannsynlig» at en soldat, kun identifisert som «skytter 2», trodde McPherson var en blink og dermed fyrte av de dødelige skuddene.

I den 82 sider lange rapporten gås også timene før dødsfallet gjennom, skriver STV.

«På grunn av det begrensede lyset og mangelen på erfaring med nattskyting, så falt skytterne gjentatte ganger og slet med å finnen blinkene. Noen skyttere ble overrasket, da de hadde at belysning skulle hjelpe dem med å identifisere målskivene».

I tillegg konkluderer rapporten med at det ikke ble ført tilstrekkelig tilsyn med soldaten som avfyrte de dødelige skuddene, og at de som hadde ansvaret for sikkerheten den natta var uerfarne.

DSA-sjef Felton stiller også spørsmålstegn ved soldatenes lang dag. De hadde holdt på i 18 timer da ulykka skjedde.

- Jeg setter spørsmålstegn ved hvorvidt en så lang og travel dag var nødvendig, sier Felton.

Saken etterforskes

- Å skyte med skarpt om natta er risikabelt, men vi må gjøre det for å bli stridsdyktige, sier sjef for opplæringsenheten i hæren, oberst Jim Taylor, som likevel tar mot rapporten med åpne armer.

- Det har blitt gjort et fremragende arbeid for å finne ut hva som gikk galt. Rekonstruksjonen av hendelsene den kvelden har vært uvurderlig for å hjelpe oss med å finne ut hva som forårsaket ulykken og hvilke faktorer som bidro til den. Vi ser nå nøye på rapportens anbefalinger.

I rapporten pekes det også på ytterligere 13 faktorer som ikke medvirket til ulykka, mens som kan bidra til framtidige ulykker.

- Vi bryr oss om våre soldater, og framfor alt så gjør vi alt vi kan for å redusere risikoen, ettersom de gjennomfører den nødvendige oppkæringen som kreves for å forberede dem på kamphandlinger.

Ifølge det lokale politiet blir dødsfallet fremdeles etterforsket.