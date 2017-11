Da Coulter vitset med Norge etter New York-terroren, fikk forfatteren nok

(Dagbladet): Tirsdag kjørte en hvit pickup inn på en sykkelvei på Manhattan.

Åtte mennesker døde som følge av angrepet, og før navnet til den radikale jihadisten Sayfullo Saipov (29) ble kjent, florerte det av spekulasjoner på diverse sosiale medier.

Blant de skråsikre var Ann Coulter - en konservativ kommentator langt ute på høyresiden i amerikansk politikk.

«Bjorn fra Norge»

Coulter, som tidligere i år ba USA om å «slippe en atombombe på en større by der majoriteten av beboerne er muslimer», skrev følgende på Twitter:

«Gal og venstrevridd talsmann for New York-politiet nekter å oppgi terroristens navn og nasjonalitet. Jeg antar at det er snakk om en blond fyr ved navn Bjorn fra Norge.»

Amerikanerens ironiske utspill førte, ikke overraskende, til at flere reagerte, deriblant forfatter og fotballskribent Nils Henrik Smith.

«Kjære Ann. Jeg er fra Norge. For seks år siden drepte en av mine landsmenn, inspirert av sånne som deg, 77 mennesker. Dra til helvete», skrev Smith i en kommentar som i skrivende stund er likt over 95 000 ganger.

Dear Ann. I'm from Norway. Six years ago a blonde compatriot of mine, inspired by the likes of you, murdered 77 people. Now fuck off. https://t.co/TNOqFt4YaU — NilsHenrikSmith (@NilsHenrikSmith) October 31, 2017

Twitter-storm

Samtidig har flere kalt ham «nazist» og «Quisling». Andre har hevdet at han forsøkte å trivialisere terrorangrepet i New York ved å få det til å handle om Norge.

Da Dagbladet kontakter den norske forfatteren angående Twitter-stormen, omtaler han den som overraskende.

- Da jeg så meldinga (fra Coulter. red.anm.) ble jeg litt irritert fordi jeg oppfattet det som en meningsløs måte å kommentere en tragedie på, så jeg retweeta den med skarp kommentar, uten å tenke så mye over det, sier Smith, for så å fortelle om en bølge av sinne.

- Jeg oppfatter en del av reaksjonene som litt absurde. Jeg har fått beskjed om at jeg er imot ytringsfriheten og at jeg vil nekte Coulter å skrive det hun vil. Det er mange som mener at ytringsfrihet er å kunne si hva man vil, uten å bli motsagt.

- Ikke uinformert

Ann Coulter har foreløpig ikke besvart forfatterens ytring.

Smith understreker at Coulter, i kraft av å være en kjent medieskikkelse, har mange følgere og stor innflytelse blant disse.

Derfor mener han at det var på sin plass med en krass retweet.

- Ann Coulter er mange ting, men ikke dum og uinformert. Hun vet at Norge er et av stedene som er blitt rammet av et alvorlig og politisk motivert terrorangrep. Derfor synes jeg at meldinga var idiotisk, sier forfatteren til Dagbladet.

Mener Coulter trivialiserer Utøya

Nils Henrik Smith ser også på Ann Coulters Twitter-melding som et forsøk på å trivialisere terroren som rammet Utøya og regjeringskvartalet den 22. juli 2011.

I etterkant av det angrepet har hun blant annet skrevet at «det var synd at Breivik ikke var en muslimsk ekstremist». Hun har også tidligere sitert Fjordman, en blogger Anders Behring Breivik frekvent har vist til i sitt manifest.

- Hun tilhører et miljø som har mye av det samme tankegodset som det Breivik er inspirert av. Det betyr ikke at jeg gir henne skylden for angrepet, men når hun bruker slike anledninger til å fiske etter oppmerksomhet, er det på sin plass å kommentere det, mener Smith om spaltisten.