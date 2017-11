Da de satte opp juletreet på torget, rant det over for innbyggerne

(Dagbladet): I Danmark som i Norge er det vanlig tradisjon å sette opp ei julegran når desember nærmer seg.

Et stemningsskapende blikkfang som kan skape litt forventning de siste ukene fram til jul selv om snøen kanskje uteblir.

I Aars nord i Danmark har Handelsstandsforeningen også i år kjent sin besøkelsestid, men årets grønne glitrende har ikke helt hatt ønsket effekt på lokalbefolkningen.

- Ufattlig stygt

«Juletre-skremsel».

«Sjeldent har jeg sett noe så stygt».

«De må ha valgt ut treet i fylla».

Dette er bare noen av reaksjonene som har haglet inn på Facebook etter at treet ble satt opp.

Line Tange Jakobsen bor like utenfor Aars, men besøker den lille byen med drøye 8000 innbyggere hver dag.

Hun sier til Dagbladet at det er gøy at treet og byen har fått så mye oppmerksomhet, men at det ikke er den mest bildeskjønne varianten hun har sett.

- Jeg synes treet er ufattelig stygt. Da de satte det opp synes jeg nesten det var pinlig. Men nå er det litt synd at de skal bytte det ut, for det har jo blitt en morsom historie, sier hun.

- Vårt ansvar

For treet skal nemlig byttes ut. Det garanterer Mogens Kristensen i Handelsstandsforeningen overfor danske BT.

- Dette er vårt ansvar, og vi synes det er trist at byens innbyggere har fått et så stygt juletre. Vi rakk å henge kuler og lys på treet så det kan ta litt tid å få det fjernet, men jeg lover at det blir tatt ned tirsdag eller onsdag, sier han.

Jørgen Sørensen sier til Ekstra Bladet at et nytt tre allerede er plukket ut, men at de foreløpig ikke har fått transportert det til torgs.

- Vi har funnet et nytt tre. Jeg mangler bare en sjafør som kan hjelpe til med å få det inn til byen, så skal julefreden være sikret. Nå har jeg stått for julepynten de siste 30 årene, så det er egentlig et under at det ikke har gått galt før nå, sier han til Ekstra Bladet.