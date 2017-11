Da de skulle ta hverandre i hendene, ble det kaos

(NTB/Dagbladet): I dag møttes flere av verdens mektigste ledere, deriblant USAs president Donald J. Trump, Russlands statsminister Dimitrij Medvedev og den indiske lederen Narendra Modi, i den filipinske hovedstaden Manila.

Anledningen er et toppmøte arrangert av sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN), og tradisjonen tro ble møtet innledet med et såkalt «ASEAN-håndhilsen» der lederne krysser hendene og griper tak i hverandre.

Det førte til problemer.

Kaotisk

Der Medvedev valgte å ikke gjennomføre spesialhåndtrykket i det hele tatt, slet Donald Trump med å få det til.

Først krysset amerikaneren bare hendene foran seg, uten å gripe tak i noen.

Deretter snudde han seg mot de andre lederne og strakte armene rett ut, før han forsto at han skulle krysse armene og deretter ta tak i sidemannens hender.

En smilende Trump tok deretter tak i hendene til filippinske presidenten Rodrigo Duterte og den vietnamesiske presidenten Tran Dai Quang.

Kritikk mot Duterte

Seansen var en munter innledning på et møte der flere alvorlige temaer står på agendaen. Blant disse er trusselen fra Nord-Korea, Filippinenes kamp mot IS, samt den krigen landet har ført mot doplangere og brukere.

Ifølge politiet er nærmere 3500 personer blitt drept siden i juli i fjor tilknyttet Rodrigo Dutertes narkotika.

Det har ført til krass kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner.

- President Duterte har ingen moralsk rett til å være vertskap for et slikt arrangement. Vi inviterer ikke gjester når huset vårt er møkkete. Duterte må først feie for egen dør, sier Amnestys direktør på Filippinene Butch Olano til den filippinske avisa Daily Star.