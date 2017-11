Da den gamle mannen oppdaget en et par bein i lufteanlegget, skjønte han at noe skurret

(Dagbladet): Noen tyver er smartere enn andre.

Og om den 45 år gamle mannen - som i dag forsøkte å komme seg ut gjennom lufteanlegget til en DFC Chicken-filial i Birmingham - faktisk er en tyv, er han ikke en av de aller smarteste.

Oppdaget bein som stakk ut

Overfor The Guardian oppgir politiet i West Midlands at vedkommende klatret inn i anlegget rundt klokka 02.00.

Deretter ble de utstikkende beina hans oppdaget av en tilfeldig forbipasserende eldre herremann.

- Vær så snill. Hjelp meg, skal 45-åringen ha ropt, ifølge Kamran Hussein (30).

Brannvesenet trådte til

DFC-Chicken-filialens daglige leder sier til The Telegraph at vitnet mistenkte at vedkommende var en tyv.

Derfor valgte han å kontakte politiet framfor å forsøke å hjelpe selv - noe som ble starten på en redningsaksjon som varte fram til 08.20.

- Brannvesenet måtte rykke ut og bruke hydraulisk redningsverktøy for å redde ham, sier politibetjent Matthew Willocks til The Guardian.

- Han satt helt fast, og kunne ikke bevege seg, legger den samme politibetjenten til i intervjuet med den britiske avisa.

- Ikke sett dere fast

Politiet oppgir at 45-åringen ble kjørt til legevakta etter at de omsider fikk ham løs.

Vedkommende er nå siktet for forsøk på tyveri.

- Ikke sett dere fast når dere forsøker å dere på innbrudd, er West Midlands-politiets konklusjon i etterkant av hendelsen.