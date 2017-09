Da Pernille tittet bak gitteret, ble hun forskrekket: - Rart at det er lov

(Dagbladet): - De sto veldig trangt og noen av dem hadde sår, sier Pernille Hansen til Dagbladet.

Det hun beskriver er griser om bord i en dyretransport tilhørende Nortura torsdag. Vogna sto parkert på et stoppested ved Tegnebyholtet i Son, ifølge Hansen.

Hun oppgir at hun først ble var på den rundt klokka 09.40, for så å komme tilbake til den 50 minutter etter. Dette i håp om at noen skulle komme og ta seg av dyra.

- Det er rart at det er lov til å sette fra seg dyr på den måten. Det er levende vesener og mye kan skje, sier Pernille Hansen som delte videoen på Facebook.

- Dyreplageri

Det har skapt reaksjoner, deriblant fra Miljøpartiet De Grønne og deres nasjonale talsperson Una Aina Bastholm.

Hun omtaler synet som «kvalmt».

- Det der er dyreplageri. Vi har etterspurt at Nortura forklarer sine rutiner, sier politikeren overfor Dagbladet.

- Hvis det stemmer at dyrene faktisk sto der sammentrykket uten tilsyn i en time, er det ikke sånn dyr skal ha der i Norge. Dyr som står så tett blir stresset, og får problemer med å puste, legger Bastholm til.

Avviser regelbrudd

Da Dagbladet kontakter Nortura, inviterer kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen Bastholm til å bli med på en av firmaets transporter.

Skagen sier at Nortura er ekstremt opptatt av å følge det gjeldende regelverket for dyrevelferd. Samtidig avviser hun at firmaet har brutt dette regelverket.

- Selv om det kan se ut som det er trangt på bilen, så er det nok mindre trangt enn filmen viser. Forklaringen er at gris har en tendens til å klynge seg tett sammen både når de transporteres, og det har de nok også gjort her. Det er naturlig adferd for gris, skriver hun i en e-post.

- Færre griser enn tillatt

I samme e-post inviterer understreker Skagen at det er strenge regler for hvor god plass gris skal ha under transport.

- Vi har forsikret oss om at det var en god del færre griser enn tillatt på denne bilen, skriver hun videre, før kommunikasjonsdirektøren føyer til følgende om kloremerkene som synes på videoen:

- Det er ikke godt å si om det har skjedd hjemme på gården eller på bilen, men det kan være at den har basket sammen med en annen gris på bilen mens de sto stille. Det er heller ikke unaturlig adferd. Gris er flokkdyr og den sterkeste vil stadig forsøke å hevde seg som leder av flokken.

- Derfor prøver vi så langt det går å la griser som «kjenner hverandre» transporteres sammen, legger Skagen til.

Var i kontakt med Mattilsynet

Når det gjelder tiden transporten sto stille uten tilsyn, mener Nortura at også dette er innenfor regelverket.

- Grunnen til at hengeren sto stille, var fordi sjåføren skulle hente dyr på en gård i nærheten. Av og til vurderer sjåføren om det er bedre å sette fra seg hengeren slik at dyrene får hvile, istedenfor å transportere dem lenger enn nødvendig. Slike vurderinger er vi nødt til å gjøre hele tida, skriver Ellen Flø Skagen til Dagbladet.

Hun forteller at Nortura har hatt kontakt med Mattilsynet i forbindelse med den overnevnte transporten. Avdelingssjef i Østfold og Follo, Jarle Bergsjø, bekrefter at denne kontakten fant sted i går.

- Da fikk vi en forklaring på hvorfor hengeren med grisene sto der. Hengeren skal ha blitt hektet av for å lesse på griser, og blitt raskt ivaretatt etterpå, sier Bergsjø til Dagbladet.

Bekrefter kontroll

Videre legger han til at Mattilsynet verken har vært på stedet eller sett videoen, men vurderte at det var snakk om normal prosedyre etter å ha vært i kontakt med Nortura. Mattilsynet har heller ikke fulgt opp saken i ettertid.

Bergsjø forteller at det finnes et regelverk når det gjelder transport av dyr, men at han ikke kan konkludere om det ble fulgt eller ikke, bare ved å se videoen.

- Dyrenes tilstand og hvor tett dyrene står under transport blir kontrollert når de kommer fram til slakteriet. Det går jeg ut i fra at har skjedd også ved dette tilfellet, og vi har ikke fått noen henvendelser etter det, sier Bergsjø.

Vil ha endringer

Una Aina Bastholm mener på sin side at videoen tydelig viser at dyra ikke har det godt.

- Dersom dette er innenfor forskriftene, så må vi gå gjennom regelverket, mener MDG-politikeren som også ønsker en rekke endringer innen rutiner for slakting på norsk jord.

Den første endringen hun skisserer er flere slakterier. På den måten vil det bli kortere reisevei for griser og andre dyr.

Den andre dreier seg om såkalte mobile slakterier som kommer dit gårdene er.

- Vil ikke det koste penger?

- Det koster mer, men vi mener at god dyrevelferd er verdt å betale mer for kjøtt. Det som forsvarer at vi kan ha dyr for å spise dem, er at de har det bra før de skal slaktes, sier Una Aina Bastholm til Dagbladet.