Dag Steinfeld beklager: - Ble like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg

(Dagbladet): Advokat Dag Steinfeld beklager i en kommentar på Facebook sitt utspill om pressekorpset forrige uke.

Han bisto avtroppende SSB-sjef Christine Meyer under avgangen hennes. Det stormet rundt Meyer som var i konflikt med Siv Jensen (Frp) og finansdepartementet, men advokaten fikk også oppmerksomhet da han etter en pressekonferanse kom med krass kritikk mot media.

«Reaksjon: Den lite reflekterende «saueflokk» framsto raskt som en aggressiv, og glefsende «ulveflokk» mot Meyer og ikke mot Siv Jensens brønnpissende spinndoktorer som de hadde vært villig å løpe ærend til», skriver advokaten i en kommentar under et bilde tidligere TV Norge-sjef Harald Strømme delte på Facebook for to dager siden.

Han skriver videre:

«Slike flokker har jeg sett før uten å bli vettskremt. Min tabbe, som jeg også beklager, var at jeg lot meg omringe fysisk av ca. 30 stk. av dem som glefset, kommenterte og spurte i munnen på hverandre uten å ville høre på mine svar, hvoretter jeg dessverre alene og i en «noe» stresset situasjon i tre enkle men for arrogante og aggressive kommentarer, ble like lite «tenkende» som sauen og like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg. Det gjorde ikke situasjonen bedre.»

Advokaten påpeker i kommentaren at han er «i stand til å beklage det også ovenfor de som fikk kommentarene i den nevnte form!».

Avlyste møte

Det var fredag et avtalt møte mellom SSB-direktøren og finansministeren ble avlyst da hun ønsket å ha med seg advokaten inn på møtet. I forkant hadde det kommet spekulasjoner om at Meyer kom til å fratre sin stilling.

I videoen du kan se øverst i saken prøver Steinfeld å besvare en rekke journalister med spørsmål om hvorfor Meyer skulle ha med seg advokat på møtet.

Det viste seg og ikke stemme at Meyer skulle gå av den dagen, men etter helgas forhandlinger som sluttpakke, gikk Meyer av søndag kveld.

- Desinformere det norske folk

Etter beklagelsen skriver Steinfeld at han mener det er noe også media burde øve litt på:

«f.eks. når media som her samlet hadde latt seg benytte av Siv Jensens nevnte spinndoktorer til å desinformere det norske folk.»

Videre står det:

«Men nei, tvert imot. NRK, denne gangen alfa hannen i den desinformerende flokken, svarte med å kryssklippe hendelsen beskrevet over hvor alene mine kommentarer klippes ut og løsrevet fra den kontekst de sprang ut av. Men jeg burde vel forstått at slik ville skje og uansett holdt meg i skinnet så slik kryssklipping uansett ikke lar seg foreta. Vi lærer så lenge vi lever.»

Steinfeld er kjent med at Dagbladet gjengir kommentaren hans på Facebook. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Konflikten i SSB: SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble søndag 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling ved midnatt natt til mandag 13. november.

I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

* Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt. Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Kritikk er også rettet mot Christine Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil.

Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som skulle omplasseres, noe som har forsterket kritikken mot Meyer.

Flere politikere har varslet at de vil ha klarere svar fra finansminister Siv Jensen om SSB-konflikten. Stortingets kontrollkomité diskuterer saken tirsdag. Knut Arild Hareide (KrF) og Trond Giske (Ap) krever at Jensen må avklare spørsmål om SSBs uavhengighet og påstander om politisk inngripen. (NTB)