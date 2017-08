Dagbladet har skrudd på kryptering

I går tok Dagbladet i bruk kryptert overføring av innholdet på våre nettsider. Dette ser du øverst i adressefeltet, der det nå står https:// foran resten av adressen vår.

For deg som leser betyr endringen at ingen utenforstående skal kunne overvåke og spore innholdet som utveksles mellom din nettleser og Dagbladets nettsider.

Du skal også være trygg på at det virkelig er Dagbladet som har levert sakene du finner på dagbladet.no.

Sikkerhetsgrunn

- Grunnen til at vi går over til https på tjenestene våre, er at vi tar sikkerhet på alvor. I praksis betyr dette at all trafikk mellom sluttbrukerne våre og serverne våre er kryptert, og derfor kan ingen ondsinnede aktører fremstå som avsendere av innhold fra Dagbladet på vårt nettsted, sier Geir Wiksén, teknologidirektør i Aller.

I tillegg til sikkerhetsaspektet er https også et krav til flere nye funksjonaliteter og tjenester som utvikles.

- For at Dagbladet skal fortsette å være i front av utviklingen i mediebransjen er https en forutsetning, sier Wiksén.

Sikre annonser

De siste årene har kryptering blitt stadig mer vanlig, og de fleste store aktører, som Google og Facebook kjører krypterte forbindelser mellom alle sine tjenester og dine enheter. Her hjemme har Morgenbladet, NRK og Teknisk Ukeblad vært tidlig ute.

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) er en sikrere utgave av HTTP, som er kommunikasjonsprotokollen til World Wide Web.

Det ble oppfunnet av Netscape Communications Corporation for å tilby autentisering og kryptering av kommunikasjon i forbindelse med elektronisk handel ved hjelp av digitale sertifikater. Kilde: Wikipedia

Årsaken til at det har tatt tid å få Dagbladet over på https er at mange tekniske brikker har vært nødt til å falle på plass før utrulling.

- En av grunnene til at vi ikke har gjort dette tidligere, er at annonsesystemene ikke har vært klare. Men nå støtter også disse kryptert utveksling av informasjon, sier Wiksén.

Flere av Dagbladets søsterpublikasjoner i Aller-konsernet har også skrudd på kryptering. Både Dagbladets forbrukernettsted, dinside.no, og topp.no og seher.no er nå over på sikker tilkobling.

Krypterte tips

I april i år lanserte Dagbladet en kryptert tipsbase, Securedrop, for å sikre anonym overlevering av sensitive dokumenter til våre journalister. Årsaken er at den digitale informasjonsspredningen er blitt en utfordring for personvernet, og dermed også en trussel mot det absolutte kildevernet, som står sterkt i presseetikken.

Dagbladet jobber kontinuerlig med å trygge sikkerheten både til våre kilder og våre lesere. Securedrop og https er viktige bidrag i dette arbeidet.

Du kan lese mer om Dagbladets tipstjeneste for varslere her: https://securedrop.dagbladet.no/