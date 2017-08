Dagbladet-video vekker oppsikt i Latvia

RIGA I LATVIA (Dagbladet): - Jeg har vel lært at jeg må være mer kritisk til kildene mine. Det er verdt en diskusjon, sier professor Andrejs Vilks til Dagbladet.

For to uker siden fortalte Dagbladet historien om professor Andrejs Vilks som fikk norske skattepenger for å spre russisk løgnpropaganda og høyreekstrem hets.

Blant annet fortalte han til latviske lærere at EU og Norge forgriper seg på barn.

«Først lærer de å massere barnas kjønnsorgan fra de er ett til tre år. Det er spesielt anbefalt for fedre å ta på vaginaen og klitorisen til deres døtre», sa professoren 4. desember 2013.

Blant publikum var det flere hundre latviske lærere og offentlig ansatte. De skulle lære om likestilling og kjønnspolitikk.

Det var Norge som hadde finansiert konferansen.

Konferansen skulle «spre kunnskap om god offentlig styring og likestilling».

Myter om Norge

Dagen etter at Dagbladet publiserte historien, dedikerte Latvias dagsrevyen; «Panorama», fem minutter til Dagbladets historie.

«Myten om at nordmenn er pedofile og at voldtekt av barn og incest er en del av en sosial tradisjon er et resultat av en raffinert russisk propaganda-kampanje. Denne kampanjen får nå oppmerksomhet i Norge», meldte Panorama.

Det at Vilks ba Dagbladet om å bevise at han snakket falsk – vekker også oppsikt i Latvia.

Es šajā stāstā redzu cilvēku, kas apkauno pētnieka profesiju. RSU nav jānoklusina problēma, bet ar godu jārisina. — Vjačeslavs Kaščejevs (@SlavaVK) August 10, 2017

«I denne historien ser jeg en person som setter forskeryrket i forlegenhet. RSU (Stradins Universitetet hvor Vilks jobbe red.anm.) bør ikke skjule problemet, men løse det med ære», skrev den kjente latviske fysikeren Vjaceslavs Kascejevs på twitter.

Nå har også Vilks' egen arbeidsgiver, Stradins-Universitetet, lagt ut en pressemelding på Facebook. Der skriver de blant annet at de har diskutert saken med Vilks, og at de nå har fått forsikringer om at Vilks vil følge deres standar for forskning vil bli fulgt i framtiden.

Angriper Dagbladet

Det var organisasjonen «Gimene» (latvisk for «familie») som arrangerte konferansen. De fikk over 100 000 EØS-kroner fra Norge, Liechtenstein og Island.

Dagbladet har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Familie-organisasjonen, men så langt har de ikke svart på Dagbladets spørsmål. De har heller ikke ønsket å møte Dagbladet for et intervju.

Gimene gikk til angrep mot Dagbladet på Twtter, og anklagde blant annet feilaktig avisen for å ha overrumplet Vilks ved å møte opp uten en avtale på universitetet.

Jāpiezīmē fakts, ka norvēģu žurnālists ar operātoru bez uzaicinājuma "ievēlās" A.Vilka kabinetā un pratināja viņu vairāk kā stundu. https://t.co/kAvBkBwZUo — Asociācija Ģimene (@asocgimene) August 7, 2017

Det stemmer ikke, da Dagbladet både avtalte intervjuet på forhånd, og gjorde temaet for intervjuet kjent for Vilks i forkant. Da Dagbladet ringte opp Vilks etter at saken hadde blitt publisert tok han saken med stor ro.

- Heldigvis bruker jeg verken Facebook eller Twitter, men jeg innrømmer at jeg må tenke nytt angående hvordan jeg bruker kilder på nettet, sier Vilks til Dagbladet.

Gimene fastholder at de ikke vil gjøre et intervju.

- Dette er tenendsiøs og falsk informasjon bestilt av nordmenn. Jeg vil kalle dette for dritt med STORE BOKSTAVER, sier Ilona Bremze fra Gimene til Dagbladet.

Den latviske avisa Neatkariga Rita Avize går til angrep på Dagbladets Janis Zvers.

«En mer korrekt tittel på saken ville vært Janis Zvers publisere en skammelig artikkel om Latvia i et norsk medie», skriver avisas kommentator Juris Paiders.