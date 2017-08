Dagmamma tiltalt elleve år etter at baby døde

Ifølge tiltalen skal kvinnen, som nå er i 40-årene, gjentatte ganger ha støtt bakhodet på den lille jenta mot et hardt underlag, skriver Aftenposten.



Påtalemyndigheten mener dette førte til at barnet fikk brudd i kraniet og halsvirvelen, samt andre skader. Jenta døde av skadene to dager senere.

Hendelsen fant sted i september 2006. Et halvt år senere ble saken henlagt, men riksadvokaten gjorde om henleggelsen. Etter ny etterforskning, ble saken henlagt på nytt i 2009.

Den såkalte cold case-gruppen i Kripos har bistått Sør-øst politidistrikt i den nyeste etterforskningen, som altså har ført til at jentas dagmamma er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge.

- Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene. Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo.

- Min klient tar det tungt at det nå er reist tiltale i denne saken. Hun er helt klar på at hun ikke har begått noe vold mot Martine, sier forsvarer Thomas Randby. Kvinnen nekter også straffskyld for tiltalepunkter om vold mot to egne barn da de var 8 og 12 år gamle.

(NTB)