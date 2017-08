Dansk politi bekrefter at det parterte liket er Kim Wall

(Dagbladet): Dansk politi bekrefter onsdag morgen at det parterte liket som ble funnet utenfor København er den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 23, 2017

«DNA-match mellom torsoen og Kim Wall», skriver Købenshavns-poltiet på Twitter.

Politiet ønsker ikke å komme med ytterligere opplysninger før en pressekonferanse klokka 9 i dag, skriver Ekstrabladet.

Wall forsvant for snart to uker siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til danske Peter Madsen (46). Hun var med på ubåten «Nautilus» for å lage en reportasje om den kjente danske oppfinneren. Madsen er nå pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Fant partert lik

Det var en mann som under en sykkeltur langs kysten på øya Amager utenfor København som mandag fant deler av et kvinnelik.

Liket av en kvinne uten hode, armer og bein.

Den danske etterforskningslederen Jens Møller sa i en uttalelse tirsdag at en rekke kroppsdeler er blitt fjernet som følge av en «bevisst avskjæring».

Oppfinneren Madsen har fortalt at han kastet Wall over bord. Dette etter at hun angivelig døde som følge av en ulykke om bord i ubåten «Nautilus».

Den ble funnet rundt klokka 11.00 den 11. august, før den sank i løpet av kort tid.

- Senket med vilje

Politiet tror at Madsen senket båten med viten og vilje.

- Det oppsto en feil på en ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig i begynnelsen, men så begynte jeg å reparere den. Da ble det veldig alvorlig. Det tok omtrent 30 sekunder før ubåten sank, har Madsen tidligere forklart.

I etterkant av at han ble reddet opp fra havet, hevdet han også å ha satt Wall i land ved Refsehalsøen dagen før forliset.

Hun kom imidlertid ikke hjem den kvelden, og det var kvinnens kjæreste som meldte Wall savnet ved 02.30-tida.

Peter Madsen trakk senere forklaringen om at han skulle ha satt Wall i land.

Saken oppdateres