Dataskup-prisen til Dagbladet for avsløringer om søppelkrisa i Oslo

(Dagbladet): Dagbladet vant i kveld den prestisjetunge Dataskup-prisen. Den deles ut på konferansen med samme navn, som i år ble arrangert hos NRK Kompetanse på Marienlyst i Oslo.

Det er journalistene Vegard Venli og Eiliv Frich Flydal og utvikler Ola Strømman som vant prisen, for graveprosjektet «Søppelkrisa» - der de undersøkte hvorfor selskapet Veireno hadde voldsomme problemer med å plukke søpla i Oslo i vinter.

- Det er stort. Det var flere flotte kandidater, blant annet VGs psykatriprosjekt - da er det ekstra stas at juryen valgte Dagbladet, sier prisvinner Eiliv Frich Flydal.

Vegard Venli framhever at arbeidet med søppelkrisa er et godt eksempel på at man kan lage journalistiske analyser ved hjelp av å bruke dataverktøy som man aldri hadde kunnet gjøre uten.

- Et eksempel er saken med 2000 lovbrudd - de fant vi ved å analysere over 500 000 datapunkter opp mot arbeidsmiljølovens regler, sier Venli før han må legge på:

- Jeg må stikke, kjæresten har bursdag. Jeg kan ikke prioritere journalistmiddag i kveld.

Innsynsbegjæringer

Flydal har hakket bedre tid, og sier denne journalistikken er viktig fordi den avdekket massive brudd på arbeidsmiljøloven i et selskap som fikk oppdrag fra Oslo kommune. Brudd som Oslo kommune ikke var klar over selv - til tross for at de hadde det samme materialet som vi hadde. Vi fikk materialet gjennom innsynsbegjæringer hos kommunen og Renovasjonsetaten selv.

Han sier prosjektet var viktig fordi det avdekket 2000 brudd på og avvik fra arbeidsmiljøloven hos et selskap som hadde fått tillit og penger fra fellesskapet for å holde Oslos gater rene for søppel.

- Det er en basistjeneste som hele byen er avhengig av, påpeker Flydal.

Gjennombrudd

- Mens søppelbergene hopet seg opp i Oslos gater var vi opptatt av å gå bak nyhetsbildet og se hva som var årsakene til at dette kunne skje. Hva var det som skjedde inne i søppelselskapet og Renovasjonsetaten som gjorde at søpla hopet seg opp i gatene?

Flydal sier et av gjennombruddene i artikkelserien var oppdagelsen av at en av årsakene til at Veireno ikke fikk hentet søpla var at nøklene til en rekke bygårder var borte.

- Da skjønte vi at vi satt på viktig materiale, sier Flydal.

Datastøttet journalistikk

Han påpeker at Dagbladet målbevisst satset på å målbevisst bygge opp kompetanse på datastøttet journalistikk og analyse av data.

- Et av grepene var å ansette Vegard Venli - som også var dedikert til å dekke Oslo. Sånn sett er denne prisen et bevis på at slike satsinger er viktige og riktige å gjøre, sier Flydal.

Prisen er på 50 000,- og finansieres av Dagbladets Stiftelse. Juryen besto av Helena Bengtsson fra The Guardian, Nils Mulvad fra Kaas & Mulvad og Brigitte Alfter fra Journalismefund. Alle tre har vært sentrale i oppbyggingen av gravende datajournalistikk i Europa de siste 20 årene, oppgir konferansen.