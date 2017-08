De knallblå gatehundene badet i forurensning. Nå har synderne fått sin straff

(Dagbladet): Tidligere denne måneden oppdaget forbipasserende i den indiske storbyen Mumbai et sjeldent syn.

Minst elleve knallblå gatehunder.

- Det er sjokkerende å se hvordan hvite hunder er blitt farget blå, sa Arati Chauhan, driveren av Navi Mumbai Animal Protection Cell (NMAPC), til Hindustan Times.

Stengte fabrikk

Chauhan mente at årsaken var dumping av fargestoffer i elva Kasadi, en teori som ble understøttet av en rapport fra Maharashtra Pollution Control Board (MPCB).

Nå har indiske myndigheter stengt en fabrikk som følge av forurensningen, ifølge The Guardian.

- Det er enkelte regler som ethvert foretak må følge, heter det fredagens uttalelse fra utvalget ansvarlig for nedleggelsen.

- Skader områdets dyr og fugler

Det viser til alvorlige brudd på Indias miljøvernlovgivning.

- Ducol Organics Pvt Ltd. skader områdets dyr og fugler. Vi kan ikke la aktiviteten fortsette. Innen mandag skal vi sørge for at alt arbeid i fabrikken stopper opp, og beslutningen setter et eksempel for industrien i nærområdet, står det videre i uttalelsen, referert til av Hindustan Times.

Avisa omtaler en undersøkelse på fem av de aktuelle hundene. Den viste at fargestoffet var mulig å vaske av, og at dyra ikke viste tegn på sykdom.

Dette på tross av at de opprinnelige undersøkelsene viste et skyhøyt giftnivå i elva de badet i. En av årsakene var store mengder klor - et grunnstoff som i større konsentrasjoner er svært giftig.

Skeptisk dyreverner

Arati Chauhan, dyreverneren som først varslet om de blå hundene, er imidlertid ikke fornøyd med måten saken er blitt håndtert.

Han mener at den eneste løsningen er systematisk overvåkning av den lokale industrien som helhet.

- Å stenge én fabrikk sørger bare for at arbeiderne mister sin daglige inntekt. Det er mange andre firmaer i området som truer plante- og dyreliv, sier Chauhan til Hindustan Times.