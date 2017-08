De to siste åra har Spania tatt 180 potensielle terrorister: - Angriperne i Barcelona har gått under radaren

(Dagbladet): Terrorforsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Sverige er ikke overrasket over at gårsdagens terrorangrep, hvor minst 13 ble drept og svært mange ble skadd, utspilte seg i Barcelona.

- Jeg har snakket med katalanske myndigheter og spansk sikkerhetspoliti. I Spania er det Barcelona og Madrid som gjelder. Der er det snakk om flere områder med radikale miljøer, sier Ranstorp til Dagbladet.

Spania har en lang og blodig terrorhistorikk. I 2004 ble hele 191 mennesker drept i et bombeangrep mot sentralstasjonen i Madrid.

180 pågripelser

Ranstorp sier spanske myndigheter er dyktige til å infiltrere, ta ut potensielle terrorister og avverge angrep.

- Ti angrep ble avverget i fjor, og de siste to åra har spanske myndigheter pågrepet 180 personer i miljøene. Likevel har gjerningsmennene bak gårsdagens angrep gått under radaren, sier terrorforskeren og legger til:

- Slike angrep er veldig vanskelige å gardere seg mot. Politiet må ha informasjon. Her har de bare leid en bil, og det er snakk om enkle våpen.

Enklaver i Nord-Afrika

Ranstorp sier islamistene som truer Spania for stor del har utspring fra to spanske enklaver i Marokko, Ceuta og Melilla.

- Her bor det tilsammen 150 000 mennesker, og blant dem er rundt 200 kjente IS-terrorister. En av de pågrepne etter gårsdagens angrep i Barcelona er fra Melilla, påpeker den svenske terrorforskeren.

Ranstorps kollega ved Försvarshögskolan, terrorforsker Hans Brun, sier det i lang tid har eksistert et ganske sterkt trusselbilde om jihadistiske terrorhandlinger i Spania.

Han er heller ikke overrasket over at turistgata La Rambla i Barcelona ble åsted for et blodig angrep.

- Dette er et av de mest velkjente stedene i Europa. Det minner om valg av sted i Berlin, Nice, London og Stockholm, sier Brun til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han trekker fram at spanske myndigheter har advart mot terror i lengre tid.

- De har rullet opp en del sammensvergelser og forsøk. Men det har havnet i skyggen av hendelser i Frankrike, England og Sverige, sier Brun.

- Massivt press

Ranstorp påpeker at Barcelona har vært på terrorradaren lenge. Han viser til at terrorister møttes i nettopp Barcelona i forkant av USA-angrepet 11. september 2001.

Terrorforskeren synes det er vanskelig å vurdere om Europa bør frykte flere terrorangrep utover høsten.

- Det vil bli et massivt press på disse nettverkene nå. Et nytt angrep i Spania er kanskje lite trolig, men kanskje et annet sted i Europa, sier Ranstorp.