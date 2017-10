De to ungdommene raserte hele bygningen. Da politiet kom, gikk de til angrep

(Dagbladet): Oslopolitiet meldte i kveld om en situasjon på en barnevernsinstitusjon i Bærum.

To ungdommer som bor på institusjonen ødela mesteparten av inventaret i tre etasjer. Deretter gikk de «til angrep», skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Tor Jøkling forteller til Dagbladet at de fikk melding klokka 16.28 av de ansatte på institusjonen.

- De ansatte hadde trukket ut av bygget og ringte politiet. Vi kom dit med et par biler klokka 16.40 og forsøkte å få kontroll på ungdommene. De var veldig utagerende, og en av våre tjenestemenn fikk et kutt i panna. Det vil bli undersøkt på legevakta, og vi har nå kontroll på guttene.

Begge de to er under 18 år, og Jøkling sier at de nå jobber med å finne ut hva de skal gjøre videre med de to.

- Vi må høre hva de ansatte ønsker. Vi har som sagt kontroll, og er i dialog med partene på stedet, sier han.