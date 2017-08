Debatten går høyt og lavt: Frykter rein snart vil smake som ku

(Dagbladet: Reineier Nils Mathis Sara sier til Altaposten at dersom dagens fôringstrend fortsetter, vil reinkjøttet slik vi kjenner det i dag forsvinne.

- Dersom trenden med rundballer og ikke minst kraftfor utarter seg, kan vi til slutt ikke kjenne forskjellen på ku og rein, sier han til avisen.

Til Dagbladet uttrykker reineieren også en skepsis mot fokuset på slaktevekt, som han mener gjør at flere fristes til å tilleggsfôre dyrene.

En tilleggsfôring som kan være gress tilsatt kunstgjødsel, eller enda verre - pellets.

Han forteller at det er lett for en reinkjenner å kjenne forskjell på norsk og finsk reinkjøtt.

- I Finland fôrer de dyrene så og si året rundt, sier Nils Mathis Sara, som legger til at han tror løsningen ligger i å premiere de som leverer et naturlig kjøtt.

- Fôret påvirker

Anna Haug er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og har blant annet studert hvordan fôrets sammensetning påvirker sammensetningen av melk, kjøtt og egg. Hun er enig i påstanden om at fôret påvirker smak og kvalitet.

- Fôring av dyr, om det er reinsdyr, kylling, gris eller ku, påvirker sammensetningen av både kjøtt og melk. Å fôre med grovfôr, eller lav, vil gi en helt annen sammensetning av kjøttet enn dersom man fôrer med kraftfôr, forteller Haug til Dagbladet.

Hun får støtte fra kollega Øystein Holand, professor og reinekspert ved Norsk miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

- Det som puttes i dyra, det påvirker smak og kvalitet.

Rik på omega 6

Haug forklarer at kraftfôr inneholder soya, som igjen inneholder omega 6. Omega 6 er et stoff som i følge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning nordmenn allerede har for mye av.

Til tross for at Haug er enig i påstanden fra reineier Sara om at fôret påvirker kjøttsmaken, er hun skeptisk til at rein og storfe kommer til å smake det samme i fremtiden.

- Det tar vel litt tid før det blir så ille, forklarer hun.

- Det er jo genetiske forskjeller på dyrene, så de vil nok aldri bli helt like, forklarer Haug, som er klar på at reinen trenger mest mulig av sin naturlige føde:

- Reinen trenger nok lav og grovfôr for å fungere i det hele tatt, sier hun.

Departementet uenig

Til tross for at reineier Nils Mathis Sara får delvis støtte fra forskerne Øystein Holand og Anna Haug, er Landbruks- og matdepartementet uenig i at fôringen vil påvirke smak eller kvalitet:

- I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å fôre reinen. Dette gjelder om beitene blir låst - noe som særlig vil kunne være aktuelt på senvinteren eller tidlig vår. Fôring for å sikre fremtidig produksjon på disse tidene av året vil ikke ha innvirkning verken på smak eller kvalitet på slaktet som tas ut fra september og utover høsten, sier fagdirektør i landbrukspolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet, Morten Floor til Dagbladet.