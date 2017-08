Deler av lik funnet i vannet der politiet leter etter Kim Wall (30)

(Dagbladet): På en pressekonferanse i etterkant av funnet forteller politiet i København at de har funnet deler av en kvinnekropp, ifølge Expressen.

Etterforskerne har slått fast at det er en kvinne utifra overkroppens form.

Liket ble funnet klokka 15.40 sør-vest for øya Amager.

- Liket hadde ligget lenge i vannet, og er vanskelig å identifisere, sier Jens Möller, talsperson for det danske politiet, i pressekonferansen.

- Vi fortsetter å dykke etter kroppsdeler, la han til om søket som foregår både i Danmark og Sverige.

Nekter for drap

Möller kunne ikke bekrefte hvorvidt liket er av Kim Wall (30).

Hun har vært savnet helt siden hun tidligere den 10. august ble med oppfinneren Peter Madsen på ubåttur utenfor København.

Madsen er fengslet for uaktsomt drap under svært skjerpende omstendigheter, en siktelse han nekter straffskyld for.

- Han samarbeider med politiet, og gir de opplysningene etterforskerne trenger, sier Betina Hald Engmark, Madsens forsvarer, til Expressen.

Oppfinneren har fortalt at han kastet Wall over bord. Dette etter at hun angivelig døde som følge av en ulykke om bord i ubåten «Nautilus».

Den ble funnet rundt klokka 11.00 den 11. august, før den sank i løpet av kort tid.

Tror ubåten ble senket med vilje

Politiet tror at Madsen senket båten med viten og vilje.

- Det oppsto en feil på en ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig i begynnelsen, men så begynte jeg å reparere den. Da ble det veldig alvorlig. Det tok omtrent 30 sekunder før ubåten sank, har Madsen tidligere forklart.

I etterkant av at han ble reddet opp fra havet, hevdet han også å ha satt Wall i land ved Refsehalsøen dagen før forliset.

Peter Madsen trakk senere den forklaringen.

Dagbladet oppdaterer saken.