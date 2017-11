Deler sjokkbilde av amerikansk senator: - Du visste nøyaktig hva du gjorde

(Dagbladet): Den amerikanske medieprofilen og modellen Leeann Tweeden hevdet tidligere torsdag at den Demokratiske Minnesota-senatoren Al Franken kysset henne mot hennes vilje, og befølte brystene hennes under en tur til Midtøsten i 2006.

De to var på en turné i regionen for å underholde amerikanske militærtropper som var sendt ut i krig. «Du visste nøyaktig hva du gjorde», skriver Tweeden i en kommentar på nettsidene til radiostasjonen KABC. Hun har også delt et bilde av hendelsen som «bevis».

Hun forteller at Franken, som den gang ikke var senator - men komiker, hadde skrevet noen sketsjer for showene de skulle framføre. Ifølge Tweeden besto en av disse sketsjene i at han skulle kysse henne på scenen.

- Moste leppene mot mine

Hun forteller at hun hadde bestemt seg for at hun skulle snu hodet vekk i siste øyeblikk, eller legge en hånd over munnen hans, på scenen. Men dagen før premieren, da de to var alene bak scenen skal han ha sagt at de måtte øve på kysset. Etter å ha avvist ham gjentatte ganger, og situasjonen hadde begynt å bli «ukomfortabel», sa hun til slutt «OK» til at de kunne øve, forteller hun.

- Vi øvde på teksten som ledet fram til kysset. Da kom han plutselig mot meg, la hånda si bak hodet mitt og moste leppene sine mot mine og dyttet tunga sin aggressivt inn i munnen min, skriver hun.

Hun forteller at hun dyttet ham unna, og ga en klar beskjed om at «hvis han noen gang gjorde noe slikt mot meg igjen, så kom jeg ikke til å være like hyggelig».

- Jeg ville skrike ut min historie med en megafon, til hvem som helst som ville høre. Men selv så rasende som jeg var, så var jeg redd for den potensielle skaden det kunne medføre for min karriere i media. Men det var den gang, dette er nå. Jeg er ikke redd lenger, skriver hun.

- Visste hva du gjorde

Men historien slutter ikke der.

For da de to var på vei tilbake fra turneen på julaften 2006 skal han ha oppført seg upassende igjen. Tweeden skriver at hun var utslitt etter den to uker lange turneen, og at hun derfor sovnet så godt som umiddelbart etter at flyet tok av fra en flyplass i Afghanistan.

Da hun var hjemme igjen i USA gikk hun gjennom bildene fra turen som hun hadde fått oversendt fra en fotograf. Det var da hun kom over bildet som viser Franken som gliser til kameraet, mens han beføler henne.

- Du visste nøyaktig hva du gjorde. Du tvang deg til et kyss, uten at jeg var med på det. Du tok tak i brystene mine mens jeg sov, og fikk noen til å ta bilde av det - mens du visste at jeg kom til å se det seinere og føle skam, skriver hun nå om opplevelsen elleve år seinere.

KABC anchor: Senator Al Franken Kissed and Groped Me Without My Consent, And There’s Nothing Funny About It https://t.co/lG4A1ZTUhC pic.twitter.com/EYIzr9ok2s — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) November 16, 2017

- Det skulle være morsomt

Al Franken har i kveld svart på beskyldningene, og beklager sin egen oppførsel.

- Jeg husker bestemt ikke at øvelsen før sketsjen foregikk på den måten, men jeg sender mine oppriktige unnskyldninger til Leeann. Når det gjelder bildet, så var det åpenbart meningen at det skulle være morsomt - men det var det ikke. Jeg skulle ikke ha gjort det, sier han i en uttalelse, gjengitt av Washington Post.

Tweeden har foreløpig ikke kommentert Frankens uttalelser, men basert på det hun selv skriver så er hun fortsatt sint.

- Jeg er fortsatt sint over hva han gjorde mot meg. Hver gang jeg hører stemmen, eller ser ansiktet hans, så blir jeg sint. Jeg er sint fordi jeg fortsatte å være med på det dumme showet resten av turneen. Jeg er sint for at jeg ikke fortalte om hva han hadde gjort til alle som hadde møtt opp hver kveld etter hendelsen. Jeg hadde lyst. Men jeg ville ikke skape uro. Jeg var der for å underholde troppene, og å sørge for at de kunne glemme hvor de var i et par timer. En dag, tenkte jeg for meg selv, så skal jeg fortelle min historie. Den dagen har nå kommet.

#MeAt14

Påstandene, som nå rammer Demokratene, kommer etter flere dager med krisestemning hos Republikanerne. Lørdag publiserte Washington Post en omfattende artikkel hvor det ble rettet grove påstander mot den republikanske senatskandidaten Roy Moore (70).

I artikkelen beskrives det nemlig i detalj hvordan Moore skal ha forsøkt å innlede seksuelle forhold med fire kvinner da de alle var mellom 14 og 18 år, mens han selv var i 30-åra. Én av kvinnene hevder også at Moore forgrep seg på henne, noe politikeren selv benekter.

Seinere har nok en kvinne kom fram og hevdet at den erkekonservative Moore gjorde seksuelle framstøt mot dem da de var tenåringer.

Blant disse er Beverly Young Nelson, ifølge The New York Times.

- Jeg prøvde å kjempe imot, og ropte at han skulle stoppe, men han strammet grepet om nakken min. Han forsøkte å presse hodet mitt mot skrittet sitt, sa Nelson på en pressekonferanse i går.

- En heksejakt

Nelson var 16 år da episoden skal ha inntruffet, og hevder at Moore sa at hun ikke kom til å bli trodd om hun fortalte om episoden.

Den nå 56 år gamle kvinnen viser også til en årbok. Denne ble angivelig signert av den framtidige senatorkandidaten før det påståtte overgrepet.

Moore nekter for alle anklager om lovbrudd - også de om at han på 70-tallet forsøkte å ha sex med Leigh Corfman da hun var 14 år gammel.

- Dette er en heksejakt. Hun gjør bare dette for å skape et opptrinn, het det i en pressemelding fra Moore-apparatet rettet mot Nelson.

I kjølvannet av krisen har en ny kampanje de siste dagene spredd seg på sosiale medier, emneknaggen #MeAt14.