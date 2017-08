Den amerikanske soldaten hoppet av til Nord-Korea og ble filmstjerne. Nå er han død

(Dagbladet): James Joseph Dresnok (74) er død, ifølge sønnene hans. 74-åringen var den siste kjente gjenlevende amerikanske avhopperen i Nord-Korea, etter at de andre enten har dødd eller blitt sendt tilbake.

Unnslapp krigsrett

I 1962 var den 21 år gamle soldaten Dresnok utstasjonert på den sørlige siden av den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea - et 4 kilometer bredt belte fullt av landminer.

Men unge Dresnok hadde skaffet seg trøbbel; han skulle stilles for krigsrett etter å ha forfalsket underskrifter for å få urettmessig permisjon fra basen. Løsningen ble det utenkelige.

- Da jeg trådte inn i minefeltet, begynte jeg å svette. Jeg krysset over, på jakt etter mitt nye liv, fortalte Dresnok til TV-programmet «60 Minutes» i 2007.

15. august, mens kollegene spiste lunsj, løp han over den livsfarlige demilitariserte sonen. På den andre siden ble han straks pågrepet av nordkoreanske soldater og brakt til hovedstaden Pyongyang.

I nordkoreansk uniform

Nå offentliggjør sønnene hans, Ted og James, at han døde i november i fjor, etter et slag. I helga framsto de to hvite mennene på statlig nordkoreansk TV i militæruniformer - påsatt merker med bilder av Kim Il-sung og Kim Jong-il - og kunngjorde dødsfallet på flytende koreansk.

- Vår far var i republikkens armer og mottok bare kjærlighet og omsorg fra partiet fram til han gikk bort 74 år gammel, sa eldstesønnen Ted ifølge The Guardian.

Sammen med tre andre avhoppere deltok Dresnok i nordkoreansk propaganda, og brukte f.eks. høyttalere for å manipulere amerikanske soldater på den andre siden av grensen.

Etter et mislykket forsøk på å søke politisk asyl ved den sovjetiske ambassaden i Pyongyang i 1966 avfant Dresnok seg med sin skjebne, og ble boende i Nord-Korea resten av livet.

Privilegert

Dresnok levde et privilegert liv i Pyongyang, og fikk månedlig overført et pengebeløp fra myndighetene. På 70- og 80-tallet spilte han rollen som amerikansk skurk i den populær filmserien «Navnløse helter» og ble kjendis som resultat. Han oversatte også noen av «landsfaderen» Kim Il-sungs tekster til engelsk.

Dresnok var gift to ganger etter at han hoppet av. Moren til hans to barn var rumenske Doina Bumbea, som ifølge flere kilder, bl.a. en rapport fra FNs menneskerettighetsråd, ble kidnappet til Nord-Korea. Hun skal ha dødd av lungekreft i 1997.

Den siste kona var datter av en nordkoreansk kvinne og en diplomat fra det vestafrikanske landet Togo. Med henne fikk Dresnok en sønn i 2001.

- Bølle

Charles Robert Jenkins (77), som hoppet av i 1965 og levde sammen med Dresnok, forlot Nord-Korea i 2004. I sin selvbiografi (2005) beskriver han romkamaraten som ei bølle, som lekket fortroligheter til myndighetene og banket ham opp minst 30 ganger, på nordkoreanernes ordre. I den britiske dokumentaren Crossing the Line (2006) benekter Dresnok disse beskyldningene.

De siste åra av sitt liv var Dresnoks helse skrantende, og han hadde hjerte- og leverproblemer; overfor «60 Minutes» tilskrev avhopperen dette for mye røyking og drikking.

I intervjuet var han imidlertid klar på én ting:

- Jeg ville ikke dratt om du så la en milliard dollar på bordet.

Lojale sønner

Sønnene Ted og James er som sin far blitt kjendiser etter å ha spilt amerikanske skurker i nordkoreanske filmer. I helgas intervju levner de liten tvil om hvor lojaliteten ligger, sett i lys av landets svært spente forhold til USA etter den nylige oppskytingen av to langdistanseraketter.

- Amerikanske imperialister skaper krigshysteri, med liten kunnskap om Nord-Koreas forsvar og dets folk. Hvis krig bryter ut, vil vi ikke la muligheten gå fra oss til å feie USA fra jordas overflate for alltid, sa Ted ifølge The Guardian.