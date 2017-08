Den dyreste hytte-tomten gikk først

(Finansavisen.no): - Det er egentlig fra og med førstkommende helg at aktiviteten tar til for fullt igjen etter sommerferien, med annonsering og visninger. Det er vanligvis i høstmånedene at det meste av salget skjer, sier hyttefeltutbygger Trond Gunnerud i Høgevarde, til Finansavisen.

Siden 2002 har slskapet stått bak utbygging og salg av hyttetomter på Høgevarde på Norefjell i Buskerud fylke. Selv om det har bremset kraftig i boligmarkedet i Oslo, merker Gunnerud foreløpig ingen ringvirkninger på tusen meters høyde.

- Nei, vi la ut et nytt felt på 25 tomter forrige uke, og den dyreste tomten gikk først. Vi solgte to tomter første dagen og det er mange som har meldt sin interesse uten at vi engang har begynt full annonsering, sier Gunnerud, til Finansavisen.

Stor interesse

Tomten som gikk først hadde prislapp på 2,6 millioner kroner, som er den dyrest tomten utbyggerne noen gang har solgt. Prisene begynner rundt 1,2 millioner kroner.

I fjor Solgte kompaniet til Gunnerud 58 hyttetomter og tre hytter i prisklassen fra 3,65 til 4,3 millioner kroner. Til sammenligning solgte de 46 tomter i 2015 og 20 tomter i 2014, ifølge avisen.

Ifjor hadde selskapet driftsinntekter på 48 millioner kroner i fjor, som er det høyeste nivået noensinne. Resultatet før skatt endte på 7,7 millioner kroner og begge deler er en betydelig oppgang fra året før.

Andre økonominyheter:

DNB spår videre boligprisfall fremover

Skivebom - dumpet prisen med 6,5 mill.