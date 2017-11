Den hemmelige korrespondansen mellom WikiLeaks og Trump jr.: «Hva er greia med lekkasjen jeg leser om?»

(Dagbladet): For tida etterforsker både spesialetterforsker Robert Mueller i FBI og kongresskomiteer om Trump-leiren samarbeidet med russerne om å påvirker det amerikanske valget i fjor høst.

Så langt er tre Trump-medarbeidere, deriblant hans tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, siktet i etterforskningen.

Og nå forteller The Atlantic historien om korrespondansen mellom Wikileaks og presidentsønn Donald Trump jr. De har fått tilgang til private Twitter-meldinger mellom Trump jr. og WikiLeaks. Meldingene er en del av materialet som Trump jrs advokater har levert inn til etterforskerne i kongressen.

WikiLeaks lakk under valgkampen flere tusen e-poster tilhørende høytstående demokrater. USAs sikkerhetstjeneste mener det er Russland som lekket e-postene til Wikileaks, for å hjelpe påtroppende president Donald Trump til seieren.

Svarte på meldinger

Uansett, de private meldingene viser at WikiLeaks aktivt forsøkte å inngå et samarbeid med Trump jr.

Det hele startet 20. september i fjor da WikiLeaks' Twitter-konto sendte en privat melding til Trump jr.

«En PAC-drevet anti-Trump-side, putintrump.org, lanseres snart. Det er en resirkulert PAC, som er for krigen i Irak. Vi har gjettet passordet. Det er 'putintrump'».

Slik startet meldingene. WikiLeaks ba Trump jr. ta en nærmere titt på siden for å se om han visste hvem menneskene bak PACen var. En PAC (political action committee) er en organisasjon som samler inn valgkampbidrag fra støttespillere og bruker midlene til å kjempe for en kandidat.

Trump jr. svarte etter 12 timer.

«Jeg vet ikke hvem dette er, men jeg skal sjekke. Takk», skrev han.

Korrespondansen mellom Trump jr. og WikiLeaks pågikk fram til juli i år, men Trump jr. svarte kun unntaksvis på WikiLeaks' forsøk på dialog og/eller forsøk på å inngå samarbeid.

Men noen ganger agerte han på det han ble tilsendt, eller han sendte svar. Etter den første forespørselen om putintrump.org skal han ha sendt en epost til andre i Trump-kampanjen for å spørre om de hadde kjennskap til personene i PACen.

3. oktober skriver WikiLeaks igjen til Trump jr.

«Hei. Det hadde vært flott om dere kunne kommentere/få ut denne saken», skrev WikiLeaks, og la ved et sitat fra Hillary Clinton om at hun hadde lyst til å «bare drone» WikiLeaks-grunnlegger, Julian Assange.

«Jeg gjorde det tidligere i dag. Det er utrolig hva hun kan komme unna med», svarte Trump jr., før han to minutter seinere sendte en ny melding.

«Hva er greia med den lekkasjen på onsdag jeg leser om?» spør han.

Bakgrunnen for det er at Roger Stone, en av Trumps første rådgivere, som ga seg i slutten av 2015, dagen i forveien hadde tvitret: «Onsdag er @HillaryClinton ferdig. #WikiLeaks».

WikiLeaks svarte aldri, og etter dette skrev aldri Trump jr. til WikiLeaks heller.

Det forhindret ikke WikiLeaks i å fortsette å sende den kommende presidentsønnen meldinger.

Ville ha skatteopplysningene

21. oktober foreslo de at Trump jr. skulle lekke den daværende presidentkandidaten, Donald Trump, sine skatteopplysninger til dem. De ga ham tre grunner for at det ville være en gode idé.

For det første var deler av skatteopplysningene allerede publisert i New York Times. For det andre kunne resten bli offentliggjort når som helst «gjennom den mest partiske kilde for eksempel New York Times/MSNBC)»

Og den tredje grunnen omtalte WikiLeaks på følgende måte:

«Dersom vi publisere dem vil det dramatisk bedre inntrykket av oss som upartiske. Det betyr at de store mengdene ting vi publiserer om Clinton vil få en mye større innvirkning, ettersom det ikke vil bli oppfattet som å komme fra en kilde som er 'pro-Trump', 'pro-Russland'», skrev WikiLeaks, og ga Trump jr. en epostadresse han kunne sende informasjon til.

Trump jr. svarte ikke på dette heller, og heller ikke på WikiLeaks forslag om at Trump skulle foreslå at Australia utpekte Assange til deres ambassadør til Washington.

Alan Futerfas, en av Trump jrs advokater, sier at de de siste månedene har overlevert, frivillig, tusenvis av dokumenter til Kongressen.

- Hvis vi ser bort fra hvorfor eller av hvem disse dokumentene, som har blitt gitt til Kongressen under lovnaden om at det skal behandles konfidensielt, har blitt bevisst lekket, så kan vi si med stor sikkerhet at vi ikke har noen bekymringer knyttet ti disse dokumentene og at alle spørsmålene som har blitt reist har blitt besvart med enkelhet i de rette forum, sier Futerfas.

WikiLeaks har ikke kommentert lekkasjen.

Etter at The Atlantic publiserte sin sak om meldingene, har også Donald Trump jr. publisert det han sier er hele korrespondansen mellom ham og WikiLeaks.

«Her er hele meldingskjeden med WikiLeaks (med mine tre svar), som en av kongressmedlemmene har bestemt seg for å lekke. Så ironisk», tvitrer Trump jr.

Meldingene han har publisert er likelydende med dem The Atlantic har gjengitt.

Sessions skal forklare seg

Russland-etterforskningen går uansett sin gang. Tirsdag skal justisminister Jeff Sessions avgi sin forklaring i saken, skriver NTB.

Han har så langt avvist at han har hatt kjennskap til at det har vært kontakt mellom Trumps valgkampstab og Russland.

Justisminister Sessions har fått hard medfart, både fra Det hvite hus og sine politiske motstandere, siden han ble innsatt.

I mars erklærte han seg inhabil i Russland-granskningen, fordi han ble anklaget for å ha hatt to møter med Russlands ambassadør, Sergej Kisljak, om Trumps valgkamp.

Møtene skal ha funnet sted, men justisministeren har nektet for at de snakket om Trump. Ifølge ham skal de ha diskutert situasjonen i Ukraina og terrorisme.

Når det gjelder problemene med Det hvite hus har Trump flere ganger gitt uttrykk for sin irritasjon over at Sessions skygget unna fra Russland-etterforskningen. Så gjenstår det å se om Sessions kan slukke noen branner med sin forklaring tirsdag, eller om vondt blir til verre.