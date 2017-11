Den nordnorske kommunen taper millioner når Frp-Siv gir svenskene skattelette

(Dagbladet): Onsdag kveld er over 130 ordførere påmeldt en demonstrasjon foran Stortinget mot regjeringens forslag om å fjerne den såkalte maskinskatten, som man kaller eiendomsskatten på verker og bruk.

Regjeringen anslår at kommunesektoren vil tape i underkant av 1 mrd kroner på å fjerne den omdiskuterte skattekategorien.

Narvik kommune er blant dem som taper.

Av et anslått tap på rundt 35 millioner, er rundt 20 millioner skattelette regjeringen vil gi til det svenske gruveselskapet LKAB, som holder til i Narvik sentrum.

- Med regjeringens forslag blir LKAB fritatt, og Narvik kommune taper disse pengene. Vi får altså nesten ingenting igjen for at de beslaglegger store deler av Narvik sentrum. Det går direkte utover barnehage, skole og eldreomsorg, og får store følger for oss, sier ordfører Rune Edvartsen (Ap) til Dagbladet.

- Vil svi

Tapet utgjør bare en brøkdel av kommunebudsjettet, men vil likevel merkes for innbyggerne, mener ordføreren.

- Når man har vært gjennom mange hestekurer fra før av er det store summer det er snakk om, og det er jo et årlig tap, ikke en engangssum. Blant annet ser vi nå at det kan være vanskelig å få bygd barneskole i sentrum på grunn av dette, sier han.

Han synes det er paradoksalt at innbyggerne i en norsk kommune skal få svi for et skattelette til et heleid statlig svensk selskap.

- Satt på spissen er det sånn at ei barneskole i Narvik altså må vike for skattelette til den svenske stat, sier Edvartsen.

Han er ikke den eneste som protesterer.

Faktisk har flere industrikommuner meldt om milliontap dersom de nye reglene innføres.

Dette er forslaget I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» fritas for eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år.

Vannkraftanlegg skal ikke omfattes av regelendringen. Det skal heller ikke anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg, med unntak av nettanlegg som skal få fritak for eiendomsskatten.



Regjeringen mener de samlede lettelsene til berørte bedrifter vil være omlag 800 millioner kroner, som kommunene igjen taper.

Ordningen er foreslått innfaset over fem år fra 2019, og får etter den tid full årlig virkning for de berørte kommunene. Kilde: Regjeringen.no / Dagbladet

Blir tema

Saken ventes å bli tema i forhandlingene om neste års statsbudsjett, som startet i går.

Mens Venstre støtter en fjerning av maskinskatten, har KrF valgt å beholde den i sitt alternative budsjett.

De ber imidlertid om at det settes ned et lovutvalg som skal gjennomgå regelverket og se på endringer.

Landssammenslutningen for Vannkraftkommuner (LVK) mener det er rett vei å gå.

- Staten har sagt at det på "svært usikkert grunnlag" kan koste kommunene 800 millioner, mens vi og KS sier det er minst 1,2 mrd i tap. Så har Ap kommet med ett forslag, regjeringen har kommet med et annet, mens Venstre har kommet med et slags bastardforslag hvor kraftlinjene skal betale skatt som før. Summen av det tilsier at man bør ha et lovutvalg, sier leder Torfinn Opheim i LVK, som er blant dem som har tatt initiativ til demonstrasjonen foran Stortinget onsdag denne uka.

Ber om lovutvalg

KS ber også om et lovutvalg. De mener forslagene til endringer kan få «store og alvorlige konsekvenser for kommunenes økonomi og for det lokale handlingsrommet».

I går sendte organisasjonen brev til de 350 norske ordførerne som skriver ut eiendomskatt på verker og bruk.

Der ber de om at de samler seg om et opprop mot endringsforslagene.

KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Bransdal sier det er et sterkt signal.

- Dette er dramatisk for kommunene, og for KrF som distriktsparti er dette grunnleggende viktig for en desentralisert bosetting, sier Bransdal.



Dagbladet har forsøkt å få en kommentar fra finansminister Siv Jensen (Frp), men blir i stedet henvist til finanspolitisk talsperson Helge Andre Njåstad for Frp på Stortinget.

Skjønner reaksjonen

Han skjønner reaksjonene fra kommunene.

- Det er ikke overraskende at de kommunene som opplever inntektsbortfall som følge av dette, vil protestere mot det. Det er imidlertid viktigere å sørge for best mulig betingelser for norsk næringsliv, skriver Njåstad i en epost til Dagbladet.

Han påpeker at endringen vil få virkning fra 2019 og nedtrapping vil skje gradvis frem til 2023, og mener kommunene altså har god tid til å omstille seg.

Det gjelder også Narvik kommune, påpeker han.

- Narvik kommune budsjetterer med inntekter på 1,4 milliarder kroner i 2017, det er dermed et ganske beskjedent inntektsbortfall, sier han.

- Når det kommer til det svenske gruveselskapet så kan vi ikke gjøre forskjell på bedrifter i Norge på grunnlag om de har utenlandske eller norske eiere. Også utenlandske bedrifter i Norge bidrar med arbeidsplasser, aktivitet og skatteinntekter.

- Kritikken haglet da forslaget var på høring i 2015; hvorfor foreslår dere det likevel?

- Fordi vi mener det er riktig å gjøre det. Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og – installasjoner oppleves som problematisk for næringslivet. Dette kommer også tydelig til uttrykk i høringen til forslaget. Det vil øke bedriftenes lønnsomhet, og bidra til investeringer og arbeidsplasser. Det er også gjort tilpassinger i forslaget basert på innspill i høringsrunden, skriver Njåstad i eposten.