- Den norske regjeringen skal ha advart om Listhaugs Sverige-besøk

RINKEBY/OSLO/TROMSØ (Dagbladet): Den svenske regjeringen skal ha blitt advart om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs besøk til Rinkeby i dag.

Det melder svenske Aftonbladet som siterer kilder i det svenske utenriksdepartementet.

- De tok kontakt og advarte om at dette besøket kanskje hadde feil formål og beklaget på forhånd, sier kildene til avisa.

Også avisa Expressen oppgir å ha kilder på dette. Listhaugs besøk skal ha skapt irritasjon i regjeringen i Norge.

- Du pleier vanligvis ikke å fornærme et naboland som du jobber nært med, før du drar dit, sier kildene, ifølge avisa.

- Ikke kjent med dette

Sylvi Listhaug sier til Dagbladet at hun ikke er kjent med dette.

- Dette kjenner jeg ikke til, det har jeg ikke kommentar til annet enn at jeg gleder meg til å se meg rundt her, sier hun til norsk presse i Sverige.

- Har du blitt advart av noen i din regjering mot å dra hit?

- Nei, det har jeg ikke. Dette har vært en tur jeg har hatt lyst til å dra på lenge. Nå fikk jeg endelig tid. Jeg synes det har vært en veldig nyttig tur, sier hun.

- Hvis det stemmer at noen fra din regjering har advart om dette, hvordan reagerer du på det?

- Det kjenner jeg ikke til, så vidt vi har sjekket opp er det ingen andre som kjenner til det heller, sier Listhaug til Dagbladet.

Hun avviser også at det har vært murring i regjeringen knyttet til besøket.

- Ikke i det hele tatt. Dette har vært en tur som har vært veldig godt planlagt den siste måneden.

SMK og norsk UD avviser

Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor er i Tromsø med Erna Solberg. Han sier opplysningene fra svenske medier kommer overraskende på statsministeren.

- Dette er helt ukjent for oss. Vi har ikke hatt noen kontakt med svenske myndigheter om denne saken, sier Aanes til Dagbladet.

Også norsk UD avviser opplysningene fra svenske medier.

«Fra Utenriksdepartementet stiller vi oss helt uforstående til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller unnskylde statsråd Listhaugs besøk. Tvert imot har UD gjennom ambassaden i Stockholm bistått Justisdepartementet i planleggingen og gjennomføringen av besøket, inkludert møtet med den svenske innvandringsministeren. LIsthaugs besøk ble overhodet ikke berørt i samtalene mellom utenriksminister Margot Wahlstrøm og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det nordisk-baltiske møtet som fant sted i Oslo på fredag.», skriver pressetalsmann Frode O. Andersen i en sms.

Skal lære

Hovedmålet for Listhaugs besøk i dag var den innvandringstette bydelen Rinkeby.

- Jeg er her for å høre hva svenskene mener de gjør feil og hvordan det er blitt svenske tilstander, lovløse områder i en del soner og problemer i enkelte områder. Jeg er også her for å lære hva som har fungert, sa Listhaug til Dagbladet.

Hun skulle også møte den svenske migrasjonsministeren Heléne Fritzon, men da hun satt på flyet ned fikk hun beskjed om at møtet ble avlyst.

Fritzon begrunnet dette med at hun ikke ville være en del av den norske valgkampen.

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skrev Helene Fritzon i en e-post til VG.

Statsminister Erna Solberg har beskrevet dette som «leit».

- Sylvi må passe på at det hun sier er i overenstemmelse med det myndighetene lokalt mener om saken, sier Solberg til Dagbladet.