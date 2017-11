Den nye iPhone X-skjermen tåler ikke kulde

NEW YORK (Dagbladet): Hundrevis av Reddit-brukere har meldt om trøbbel med skjermen på den nye iPhone X dersom den er i kaldt vær.

- Vi er klar over tilfeller der iPhone X-skjermen midlertidig slutter å reagere på berøringer etter en rask endring til et kaldt miljø. Etter flere sekunder vil skjermen bli fullstendig responsiv igjen. Dette vil vi håndtere i en kommende software-oppdatering, skriver Apple til teknologi-bloggen The Loop.

Ny teknologi

Den nye iPhone X har en såkalt «super retina»-skjerm som bruker OLED-teknologi. Produsenten har ikke brukt dette i en telefon tidligere.

Både Apple og andre telefonprodusenter advarer om at telefonene deres kan oppføre seg uvanlig dersom de blir plassert i ekstrem kulde eller varme. Foruten problemene med skjermen, kan også kulde blant annet redusere levetida til batteriet midlertidig.

Problemene med skjermen skal først ha blitt omtalt av Reddit-brukeren med navnet Darius214.

- Jeg har merket at iPhone X-skjermen blir reagerer veldig lite så fort jeg går ut. Det tar bokstavelig talt to sekunder å gå fra innendørs og ut i kulda, og skjermen slutter å reagere. Jeg prøver å swipe på nettsider, og den registerer ikke fingeren min. Det er veldig merkbart. er det noen andre som har dette problemet? spør Darius214.

0 til 35 grader

Siden har flere hundre meldt om liknende problemer. Det er ikke klart hvor kaldt det må være før iPhone X-skjermen begynner å få problemer.

- Bruk iOS-enheter der temperaturen er mellom 0 og 35 grader celsius. Lave og høye temperaturer kan få enheten til å forandre oppførsel for å regulere temperaturen. Å bruke en iOS-enhet i veldig kalde forhold utenfor den angitte temperaturen, kan midlertidig forkorte batteriets levetid og det kan få enheten til å slå seg av, skriver produsenten Apple på sine nettsider.