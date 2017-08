Den ti år gamle jenta ble gravid etter å ha blitt voldtatt av sin egen onkel. Nå har hun født, men vet det ikke selv

(Dagbladet): Dagbladet skrev for halvannen uke siden om den ti år gamle indiske jenta som ble gravid etter at hun skal ha blitt voldtatt gjentatte ganger av et eldre familiemedlem.

Nå har hun ifølge BBC født på et sykehus i Chandigarh, og alt skal stå bra til med både barn og den veldig unge moren.

Jenta hadde da ikke blitt fortalt at hun var gravid, og ifølge den britiske rikskringkasteren vet hun fremdeles ikke at hun har vært gravid eller at hun har født.

Familien gjorde det tidlig klart at de ikke vil ha noe med barnet å gjøre, og at det vil bli tatt hånd om av helsemyndighetene og senere adoptert bort.

Avslag

Saken skapte en mediestorm i India og store deler av verden da det ble kjent at den unge jenta ventet barn.

Familien appellerte til retten om at hun måtte få lov til å ta abort, men fordi hun allerede var 32 uker inn i svangerskapet, så myndighetene på det som for risikabelt for både mor og barn.

«Det vil ikke være bra for jenta», het det i dommen.

I utgangspunktet er grensen for når en abort tillates i India på 20 uker.

10 000 barnevoldtekter

Historien om jenta i Chandigarh er til forveksling lik en annen sak fra mai i år - også denne med ei ti år gammel jente. Den gang ble graviditeten oppdaget etter 20 uker, og søknaden om å gjennomføre abort ble innvilget.

Barnets mor fattet mistanke om at datteren var gravid, og tok henne med til legen for en sjekk. Her ble det klart at hun var gravid, og at hun hadde blitt voldtatt av sin egen stefar en rekke ganger.

Stefaren ble arrestert, men i begge sakene ble det stilt spørsmål til jentenes mødre om de visste om at overgrepene fant sted. Og om de tillot at det skjedde.

Ifølge tall fra BBC blir mer enn 10 000 barn voldtatt årlig i India. Hele 240 millioner indere har inngått ekteskap før de fylte 18 år.

Flere henvendelser

Grunnen til at India har innført 20-ukersgrensa, er at myndighetene vil bekjempe skjevheten i kjønnsfordelingen. Historisk har det vært «foretrukket» å få gutter, og derfor har mange kvinner abortert etter å ha funnet ut at fosteret var ei jente.

Det siste halve året skal det indiske rettssystemet ha fått en rekke henvendelser fra kvinner som ønsker å abortere - også etter at de 20 ukene er ute.

Mange av disse sier at de har blitt voldtatt.

Praksisen har så langt vært at myndighetene viser til et uavhengig legepanel, som deretter redegjør for saken og sender den tilbake til retten.

Det er nå satt opp en rekke slike paneler landet over for å hastebehandle disse sakene.