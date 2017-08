Den to år gamle jenta døde i baksetet. I framsetet satt mora og dopet seg

(Dagbladet): En 39 år gammel kvinne fra New Jersey i USA er siktet for å ha satt sitt eget barns liv i fare etter at hennes to år gamle datter mistet livet.

Ifølge myndighetene satt 39-åringen i framsetet i sin egen bil med datteren i et barnesete bak.

- Det kan virke som om jenta hadde sittet der en stund mens moren var påvirket av narkotika, og har skadet seg på et vis, sier statsadvokat John T. Lenahan ifølge The Independent.

Mora kontaktet myndighetene da hun oppdaget at datteren var bevisstløs, men livet hennes sto ikke til å redde. Det er foreløpig ikke klart hva som er dødsårsaken, eller hva slags stoffer hun hadde tatt.

Dersom hun blir funnet skyldig, risikerer hun ti år i fengsel.

Arrestert tidligere

Dette er heller ikke første gang 39-åringen havner i politiets søkelys for liknende forseelser.

I 2014 ble hun arrestert etter å ha blitt funnet bevisstløs i en leilighet, mens barnet hennes badet i en dam i nærheten. Hun ble da ifølge Burlington County Times dømt til ett års fengsel.

I 2008 ble hun også arrestert etter at barna hennes på to og elleve år ble funnet alene hjemme. Oppdagelsen skjedde etter at politiet oppdaget den nå 39-år gamle kvinnen på en parkeringsplass. Hun skal også da ha vært påvirket av narkotika.

Den gang ble hun idømt fem års prøvetid, og barna hennes ble midlertidig plassert i fosterhjem.

Blest

Dagbladet skrev i fjor om en annen episode der politiet i Ohio hadde kommet over et par som hadde tatt en overdose heroin i en bil. I baksetet satt kvinnens barnebarn på fire år.

De opprørende bildene skapte storm på Facebook. Mange kommenterte at det var unødvendig av politiet å legge ut bildene uten å sladde ut ansiktene til de involverte.

I Facebook-innlegget skriver imidlertid politiet at målet ved å publisere bildene, var å skape blest.

«Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis», het det blant annet i meldingen.

«Vi føler at det er nødvendig å vise den andre siden av dette forferdelig stoffet. Vi føler at vi trenger å være stemmen til barn som vokser opp i dette fryktelige rotet. Dette barnet kan ikke tale for seg selv, men vi håper at denne historien kan få andre til å tenke seg om to ganger før de injiserer denne giften mens de har et barn i sin omsorg.»