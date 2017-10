Denne mannen er Stortingets rikeste

(Dagbladet): Høyres Nikolai Astrup er Stortingets rikeste, etterfulgt av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Skattelistene for 2016 viser at Astrup, som er nyvalgt komiteleder for finanskomiteen på Stortinget, har en formue på 337 millioner kroner.

Formuen hans har ifølge Aftenposten økt med 75 prosent siden Astrup først ble folkevalgt i 2009. Midlene stammer i stor grad fra familie- og investeringsselskapet Pactum, som er bygd opp av faren Eivind Astrup.

Der eier Nikolai Astrup like under 25 prosent gjennom selskapet Pactum Beta AS, ifølge proff.no.

Fersk tredjeplass

Nummer to på formuelista, og Stortingets nest rikeste, er Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han har en formue på 64 millioner. Astrup og Støre utgjør to av Stortingets i alt 29 millionærer.

Astrup og Støre er også øverst på inntektslista for 2016: Astrup tjente over 6 millioner i fjor. Støre tjente 3,9 millioner.

Støres formue ble som kjent et tema i valgkampen, hvor Støre måtte tåle mye kritikk for måten han forvaltet formuen sin på.

Tredjeplassen på formuelista tilhører Frps Himanshu Gulati. 29-åringen hadde 7 millioner i formue i fjor og er ny på Stortinget i høst.

Av andre profilerte navn i tetsjiktet på formuelista på Stortinget finnes KrF-leder Knut Arild Hareide, med formue på 5,8 millioner. Trond Giske (Ap) og Jan Bøhler (Ap) har begge rundt 4,3 millioner i formue. Partikollega Hadia Tajik har 3,2 millioner kroner i formue.

Lønnshopp i vente

Terje Halleland, ny miljøpolitisk talsperson for Frp, har en formue på 4,2 millioner.

Venstre-leder Trine Skei Grande står oppført med 1,1 millioner i skattbar inntekt i fjor, men null i formue. SV-leder Audun Lysbakken har også null i formue, men betydelig lavere skattbar inntekt: 745 000 kroner.

Sp-leder og småbruker Trygve Slagsvold Vedum tjente 880 000 kroner i 2016.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har 1,5 millioner i formue. Inntekten hans for 2016 var også 1,5 millioner.

Emilie Mehl (Sp) og Freddy Øvstegård (SV) ligger i bunnen av inntektslista. De to nyvalgte stortingsrepresentantene tjente henholdsvis 99 000 kroner og 48 000 kroner i fjor, men kan vente seg et hyggelig lønnshopp på skattelistene neste år. Stortingslønna ligger over 800 000 kroner for de fleste representantene.

Sjekk hele Stortinget i skattelistene for 2016:

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiet 3 938 253 1 829 723 64 110 368 Hadia Tajik Arbeiderpartiet 982 904 407 538 3 235 681 Maria-Karine Aasen-Svensrud Arbeiderpartiet 220 574 72 178 0 Terje Aasland Arbeiderpartiet 655 571 268 871 0 Rigmor Aasrud Arbeiderpartiet 792 970 304 209 0 Dag Terje Andersen Arbeiderpartiet 817 748 309 039 1 176 348 Jorodd Asphjell Arbeiderpartiet 1 067 304 395 681 533 386 Åsmund Aukrust Arbeiderpartiet 754 978 292 644 0 Fredric Bjørdal Arbeiderpartiet 764 653 291 475 0 Elise Bjørnebekk-Waagen Arbeiderpartiet 552 591 196 550 0 Else-May Botten Arbeiderpartiet 767 007 289 438 0 Jan Bøhler Arbeiderpartiet 845 428 342 992 4 309 041 Lise Christoffersen Arbeiderpartiet 880 968 343 866 1 111 526 Masud Gharahkhani Arbeiderpartiet 561 921 215 859 0 Trond Giske Arbeiderpartiet 1 282 281 564 914 4 348 152 Arild Grande Arbeiderpartiet 786 236 302 432 0 Ruth Grung Arbeiderpartiet 824 125 315 058 1 509 677 Tore Hagebakken Arbeiderpartiet 758 725 294 618 0 Svein Roald Hansen Arbeiderpartiet 988 395 393 533 2 888 417 Ingrid Heggø Arbeiderpartiet 803 200 304 920 85 731 Kari Henriksen Arbeiderpartiet 813 838 311 703 667 677 Martin Henriksen Arbeiderpartiet 706 544 280 712 0 Anniken Huitfeldt Arbeiderpartiet 835 360 327 888 0 Ingvild Kjerkol Arbeiderpartiet 809 186 311 857 948 663 Eigil Knutsen Arbeiderpartiet 404 383 132 429 474 672 Martin Kolberg Arbeiderpartiet 963 135 393 718 0 Stein Erik Lauvås Arbeiderpartiet 772 872 298 062 0 Kirsti Leirtrø Arbeiderpartiet 659 914 249 599 382 112 Hege Liadal Arbeiderpartiet 770 536 322 031 0 Åsunn Lyngedal Arbeiderpartiet 604 401 235 666 0 Marianne Marthinsen Arbeiderpartiet 642 617 267 518 0 Eli Tuva Moflag Arbeiderpartiet 914 184 367 013 0 Sverre Myrli Arbeiderpartiet 837 204 331 145 0 Cecilie Myrseth Arbeiderpartiet 806 538 314 286 299 545 Tellef Mørland Arbeiderpartiet 981 444 402 149 1 118 503 Ingalill Olsen Arbeiderpartiet 484 394 144 908 1 782 805 Magne Rommetveit Arbeiderpartiet 779 677 299 173 0 Nils Kristen Sandtrøen Arbeiderpartiet 314 963 99 636 0 Eirik Sivertsen Arbeiderpartiet 768 314 297 501 1 156 502 Runar Sjåstad Arbeiderpartiet 843 614 313 575 0 Torstein Solberg Arbeiderpartiet 763 971 295 017 0 Siri Staalesen Arbeiderpartiet 700 023 263 994 0 Anette Trettebergstuen Arbeiderpartiet 811 444 317 713 0 Lene Vågslid Arbeiderpartiet 747 181 291 073 0 Audun Lysbakken Sosialistisk Venstreparti 745 814 291 800 0 Kari Elisabeth Kaski Sosialistisk Venstreparti 658 286 244 897 0 Torgeir Fylkesnes Sosialistisk Venstreparti 773 467 297 333 0 Kari Andersen Sosialistisk Venstreparti 803 060 305 206 0 Mona Lill Fagerås Sosialistisk Venstreparti 804 931 305 265 0 Lars Haltbrekken Sosialistisk Venstreparti 531 394 187 202 1 079 404 Solfrid Lerbrekk Sosialistisk Venstreparti 605 410 203 645 161 580 Arne Nævra Sosialistisk Venstreparti 833 453 270 736 625 780 Nicholas Wilkinson Sosialistisk Venstreparti 280 715 85 161 0 Freddy Andre Øvstegård Sosialistisk Venstreparti 48 464 7 054 0 Marit Arnstad Senterpartiet 916 661 350 200 0 Kjersti Toppe Senterpartiet 836 032 321 660 212 961 Heidi Greni Senterpartiet 844 838 325 810 2 672 110 Trygve Vedum Senterpartiet 884 287 355 746 0 Sigbjørn Gjelsvik Senterpartiet 487 096 208 893 0 Willfred Nordlund Senterpartiet 1 074 757 381 599 0 Nils Bjørke Senterpartiet 643 257 243 367 526 578 Sandra Borch Senterpartiet 1 017 957 408 187 0 Geir Iversen Senterpartiet 356 060 107 116 0 Jenny Klinge Senterpartiet 837 451 323 261 0 Per Olaf Lundteigen Senterpartiet 179 144 155 550 2 435 097 Emilie Mehl Senterpartiet 99 169 21 880 0 Siv Mossleth Senterpartiet 768 034 292 428 1 303 966 Ole Andre Myhrvold Senterpartiet 534 263 219 864 0 Liv Signe Navarsete Senterpartiet 800 171 311 978 0 Ivar Odnes Senterpartiet 842 928 329 736 0 Geir Pollestad Senterpartiet 805 052 334 821 0 Åslaug Sem-Jacobsen Senterpartiet 443 525 170 929 0 Marit Strand Senterpartiet 39 739 88 0 Trine Grande Venstre 1 108 234 462 628 0 Ola Elvestuen Venstre 969 988 401 699 0 Terje Breivik Venstre 893 357 348 316 1 539 817 Carl-Erik Grimstad Venstre 828 444 318 206 0 Jon Gunnes Venstre 721 021 268 848 1 511 034 Ketil Kjenseth Venstre 800 255 305 765 1 531 397 Abid Raja Venstre 912 463 379 799 0 Andre Skjelstad Venstre 686 520 287 254 0 Knut Arild Hareide Kristelig Folkeparti 838 190 380 483 5 966 874 Hans Fredrik Grøvan Kristelig Folkeparti 42 261 143 005 0 Olaug Bollestad Kristelig Folkeparti 760 558 298 254 0 Kjell Ingolf Ropstad Kristelig Folkeparti 795 814 299 584 0 Geir Jørgen Bekkevold Kristelig Folkeparti 812 854 308 897 174 904 Magny Torhild Bransdal Kristelig Folkeparti 1 044 763 420 241 1 430 963 Tore Storehaug Kristelig Folkeparti 187 467 52 371 119 092 Trond Helleland Høyre 1 097 445 466 035 0 Nikolai Astrup Høyre 6 081 122 4 763 667 337 052 700 Ingjerd Schou Høyre 1 114 941 447 777 1 903 645 Frida Melvær Høyre 690 972 257 506 0 Margunn Ebbesen Høyre 817 321 314 386 4 618 Svein Harberg Høyre 766 544 310 115 0 Solveig Abrahamsen Høyre 883 146 339 428 555 227 Elin Agdestein Høyre 864 165 371 546 6 063 725 Norunn Benestad Høyre 781 156 301 188 0 Tina Bru Høyre 814 661 303 798 0 Torill Eidsheim Høyre 722 216 284 610 0 Hårek Elvenes Høyre 0 116 901 536 804 Liv Kari Eskeland Høyre 1 048 996 503 224 5 376 325 Jonny Finstad Høyre 386 584 132 852 0 Ingunn Foss Høyre 245 616 80 383 0 Peter Frølich Høyre 1 050 683 374 793 0 Guro Gimse Høyre 867 919 393 203 0 Kent Gudmundsen Høyre 709 154 285 269 0 Margret Hagerup Høyre 518 206 214 089 0 Marianne Haukland Høyre 215 004 60 214 0 Stefan Heggelund Høyre 767 116 290 862 0 Nils Aage Jegstad Høyre 0 130 291 2 953 019 Kristin Johnsen Høyre 811 743 307 158 671 431 Mudassar Kapur Høyre 722 501 291 282 0 Turid Kristensen Høyre 666 310 253 874 0 Erlend Larsen Høyre 896 281 366 557 0 Anne Kristine Linnestad Høyre 560 866 210 759 0 Mari Lønseth Høyre 471 860 162 603 98 718 Kårstein Løvaas Høyre 767 153 297 012 0 Bente Anie Mathisen Høyre 796 238 312 128 0 Tom-Christer Nilsen Høyre 1 298 204 549 241 0 Helge Orten Høyre 1 537 651 537 162 0 Tage Pettersen Høyre 656 771 273 448 0 Kristian Riise Høyre 332 930 111 482 8 378 Vetle Soleim Høyre 197 314 59 975 0 Sveinung Stensland Høyre 875 314 338 294 0 Aleksander Stokkebø Høyre 77 235 15 579 0 Marianne Synnes Høyre 1 401 979 545 621 555 941 Olemic Thommessen Høyre 1 510 465 639 946 1 522 179 Ove Trellevik Høyre 797 375 306 898 495 876 Tone Trøen Høyre 818 990 310 115 0 Lene Westgaard-Halle Høyre 927 750 388 024 0 Hans Andreas Limi Fremskrittspartiet 801 942 307 043 1 263 624 Ulf Leirstein Fremskrittspartiet 1 073 296 436 314 114 903 Helge Andre Njåstad Fremskrittspartiet 920 302 364 900 0 Bård Hoksrud Fremskrittspartiet 845 942 342 766 0 Hanne Søttar Fremskrittspartiet 145 859 56 923 0 Finn Morten Stordalen Fremskrittspartiet 783 868 300 201 0 Erlend Wiborg Fremskrittspartiet 861 987 345 221 0 Åshild Bruun-Gundersen Fremskrittspartiet 1 014 168 404 064 0 Sivert Bjørnstad Fremskrittspartiet 843 568 317 549 875 710 Jon Engen-Helgheim Fremskrittspartiet 1 195 275 503 559 0 Knut Magne Flølo Fremskrittspartiet 487 696 145 126 566 692 Kjell-Børge Freiberg Fremskrittspartiet 605 360 258 571 0 Himanshu Gulati Fremskrittspartiet 1 031 248 411 686 7 679 432 Terje Halleland Fremskrittspartiet 995 389 403 119 4 206 910 Silje Hjemdal Fremskrittspartiet 608 263 219 006 0 Jan Steinar Johansen Fremskrittspartiet 307 601 103 097 654 766 Mazyar Keshvari Fremskrittspartiet 802 872 309 366 0 Gisle Saudland Fremskrittspartiet 431 387 157 891 0 Roy Steffensen Fremskrittspartiet 865 923 321 513 0 Bengt Strifeldt Fremskrittspartiet 770 908 282 597 0 Christian Tybring-Gjedde Fremskrittspartiet 718 089 283 541 0 Kristian Wilsgård Fremskrittspartiet 231 258 92 213 0 Morten Wold Fremskrittspartiet 772 101 298 246 0 Une Bastholm Miljøpartiet De Grønne 428 621 144 232 285 105 Bjørnar Moxnes Rødt 432 125 149 538 0