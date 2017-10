Dennis og Lorraine overlevde Las Vegas-massakren. To uker seinere omkom de i trafikkulykke

(Dagbladet): Ekteparet Dennis (52) og Lorraine (53) Carver var på countryfestivalen i Las Vegas 1. oktober og overlevde. To uker seinere omkom de i en voldsom trafikkulykke like ved hjemmet sitt. Det skriver døtrene på innsamlingsnettsiden YouCaring.

Da Stephen Paddock (64) skjøt mot publikumet på utendørskonserten, hoppet Dennis foran kona og skjermet henne for kulene. De kom fra det hele uskadd, skriver BBC.

- Det var bare den kjærligheten de hadde overfor hverandre, sier Brooke Carver, ekteparets eldste datter.

59 mennesker ble drept og nærmere 500 skadd i den største massakren i moderne amerikansk historie.

- Mer forelsket

Bilen til ekteparet fra California kjørte 16. oktober av veien like i nærheten av huset deres og traff en murvegg, før den eksploderte.

To uker før de omkom i trafikkulykken hadde de løpt gjennom et hav av kuler - og kom fra det hele uskadde. Ifølge datteren så det ut til at de etter ulykken var mer forelsket i hverandre enn noen gang.

- De to siste ukene av livet deres brukte de til virkelig å leve i nuet, sa dattera til BBC.

«Jeg har den mest fantastiske ektemannen. Han skjermet meg under skytingen i Las Vegas og fikk meg i trygghet, i dag har han sendt med blomster. Jeg er velsignet», skrev Lorraine på Facebook, og delte bilder av en stor bukett med røde roser, etter Las Vegas-turen.

- Jeg sverger at de var mer forelsket disse to ukene enn de siste 20 årene, sier dattera.

Ekteparet hadde vært sammen i 22 år, og etterlater seg to døtre på 20 og 16 år. Den eldste dattera Brooke, som har uttalt seg til amerikanske medier, sier hun er takknemlig for at foreldrene ikke døde i skytingen - og at de hadde to uker til sammen.

Ingen motiv

Drapsmannen Paddock hadde under søndagens utendørskonsert 1. oktober leid et rom i 32. etasje på et hotell som ligger rett over gata for festivalområdet, 365 meter fra konsertarenaen.

Her knuste han et vindu og skjøt flere hundre skudd ned på folkemassen, og tok deretter sitt eget liv

Det ble funnet 23 automatvåpen på hotellrommet. Hjemme hos Paddock ble det funnet ytterligere 19 skytevåpen, samt sprengstoff.

Etterforskningen har så langt ikke avdekket noe motiv for ugjerningen.