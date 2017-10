Derfor har Einar Aas blitt milliardær på strøm

(Dagbladet): Siviløkonom, krafttrader og selvskapt milliardær Einar Aas er å lese om i media i disse dager. Som flere år tidligere er den 46 år gamle Grimstad-mannen å se øverst på skattelistene.

Se liste over hvem som tjente mest i 2016 nederst i artikkelen.

Aas er den som tjener mest og skatter mest i hele Norge. Inntekten hans var på 833 millioner kroner og han skattet 227 millioner i 2016. Han har også en formue på i overkant av 2,1 milliarder. En økning fra 2015, da formuen var på 1,5 milliarder kroner.

- Han er flinkere enn de fleste til å håndtere risiko, sier Lars H. Eckhard til Dagbladet i dag.

Eckhard ansatte Aas i Agder Energi-eide Interkraft Trading, som var den siste jobben Aas hadde før han startet for seg selv.

Norge er en del av et felles nordisk engrosmarked for elektrisk kraft. Nord Pool er en felles nordisk kraftbørs, og her kjøpes og selges strøm akkurat på samme måte som på en ordinær børs, skriver NVE på sine nettsider.

Det er i det markedet Einar Aas har bygget opp den enorme formuen sin helt selv, ved å spekulere i kraftkontrakter.

Muligheter på 90-tallet

Det er en stund siden Torstein Arne Bye har arbeidet på dette området, men han kjenner godt til kraftmarkedet fra hans tidligere jobb som forskningssjef ved SSB, nå er han fagdirektør.

- Da markedet ble frigjort på 90-tallet, var det mange tradere som gjorde mye penger. Det var et veldig begrenset marked. De som var først ute, kunne gjøre store penger i dette markedet, sier han.

Einar Aas startet med krafthandel på 90-tallet. Ifølge DN startet han med 250 000 kroner og har bygd opp milliardformuen helt selv.

Ifølge en krafttrader Dagbladet har snakket med, som kjenner markedet godt, skyldes dette at Aas rett og slett er veldig flink i jobben som krafttrader.

- Han har vært der helt siden starten og har enorm kunnskap om markedet. I det frie markedet er det slik at den som er flinkest, tjener mest, sier krafttraderen, som ønsker å være anonym, da vedkommende opererer i det samme markedet som Aas.

Kan tjene enorme summer

Traderen forteller at kraftmarkedet fungerer som alle andre markeder. Har du penger til å investere i kraftkontrakter, er du inne i markedet, hvor varer kjøpes og selges på børsen.

- Det kan være man vil kjøpe et selskap sin strøm for 2019, fordi man tror prisene skal opp. Da kan man selge og tjene på det. Det fungerer som i aksjemarkedet, sier han, og utdyper:

- Tradere ser på hvilken pris man kjøper og selger på. For eksempel ser man på hvor mange enheter strøm man får for ti millioner. Så kjøper man det, etter en stund dobler kanskje prisen seg, så selger en.

- Lidenskap for kunnskap

- Hva er det som får en til å fortsette med dette når man har blitt mangemilliardær?

- Det er utrolig gøy. Det er en lidenskap for kunnskap, for det må du ha. For han tror jeg ikke det handler om penger lenger, for han handler det nok om å gjøre en god jobb, svarer den anonyme krafttraderen.

Han forklarer at det innenfor det enorme kraftmarkedet finnes mange like store som Aas, men at det i stor grad er selskaper og ikke privatpersoner.

- Han har en annen motivasjon enn de som jobber for å hjelpe bedrifter med ikke å få for høye kraftkostnader.

Spekulasjoner og risiko

Innen kraftmarkedet er Einar Aas kjent for å treffe investeringer svært nøyaktig. Grunnen til at det snakkes om risiko i forbindelse med arbeidet, er at man også kan tape mye penger.

- I markedet er det mye spekulasjon hele tiden. Man er nødt til å kunne stille sikkerheten for at noen ikke skal tape penger. Om jeg kjøper, han selger, og prisen går opp - må han betale pengene for å gjøre opp for seg og ikke gå konkurs, sier han.

Traderen mener personer som Einar Aas er viktig for markedet. For jo flere som kommer inn, jo mer riktig pris blir det.

- Tradere som han gjør en kjempejobb med å skaffe likviditet i markedet. Det er helt greit at han tjener på å være flink, da han er en viktig brikke i markedet.

Investert i andre markeder

Den anonyme milliardæren Einar Aas er veldig mediesky og snakker svært sjeldent i offentligheten. Det har foreløpig ikke lykkes Dagbladet å få en kommentar i forbindelse med denne artikkelen.

Aas har også satt penger i andre markeder enn kraftmarkedet, noe av formuen er blant annet plassert i forskjellige aksjer. Siden 2004 har Aas kjøpt eiendom for 140 millioner kroner i Norge; to leiligheter på Tjuvholmen i Oslo for totalt 40 millioner og flere eiendommer ved Grimstad.

Han har også investert 100 millioner i et boligprosjekt i Marbella i Spania.

46-åringen er bosatt i et stort rødt hus på en enorm tomt, like ved den sørlandske skjærgården, nordøst for Grimstad sentrum. Grimstad kommune hadde driftsmessig sett gått i underskudd om det ikke hadde vært for kommunens skatteytere. Der bidro Aas med hele 227 millioner skattekroner i 2016.

Da Dagbladet besøkte Grimstad hyllet lokalbefolkningen hans bidrag.

Navn Inntekt Skatt Formue EINAR AAS 832 798 713 226 755 431 2 171 043 833 ØYSTEIN SPETALEN 324 717 095 111 340 398 2 042 101 704 BJØRN RUNE GJELSTEN 305 629 226 99 658 220 1 375 348 307 KOLBJØRN SELMER 284 902 398 74 587 988 348 406 085 HANS PETER JEBSEN 259 827 806 85 160 951 961 498 364 JAKOB HATTELAND 228 892 227 73 689 694 782 441 032 FREDERIK WILHELM MOHN 150 220 822 80 000 322 4 336 661 570 GUSTAV MAGNAR WITZØE 147 262 233 136 995 171 11 144 645 006 THOR JOHAN FURUHOLMEN 133 230 723 43 372 413 593 500 670 KARL JOHAN SUNDE 119 838 789 39 029 949 543 308 339 EGIL STENSHAGEN 119 457 200 34 977 828 92 214 938 ESPEN NORDHUS 116 247 234 26 623 278 642 997 696 AXEL MUSTAD 114 782 419 37 889 661 577 646 232 CHRISTIAN RINGNES 108 187 545 33 643 512 178 950 606 ARNE WILHELMSEN 103 792 310 38 893 369 1 384 875 563 ODD JOHNNY WINGE 103 377 021 30 903 502 77 937 976 TORE MYRHOLT 102 207 855 13 155 327 246 403 204 BERTIL SUNDE 95 766 835 29 122 348 155 139 457 BJØRN MATRE 95 345 077 23 773 677 83 048 780 TORE TIDEMANDSEN 92 492 062 28 098 649 171 994 847 SVEIN TORE MOE 88 205 055 26 356 211 75 371 538 ANDERS CHRISTOPHER WILHELMSEN 87 162 726 28 773 615 410 744 609 EDGAR HAUGEN 81 971 548 27 201 329 442 005 156 EIVIND GUNVALDSEN 81 656 726 26 986 581 402 804 847 LEIV ASKVIG 81 481 739 38 322 240 47 451 684 SVEIN STØLE 81 198 338 85 170 749 7 148 715 829 PAUL INGAR WILHELM KROHN 79 526 868 25 104 118 274 205 480 TOR ØIVIND FJELD 74 817 299 45 904 576 2 882 642 013 JOHAN KRISTOFFER STENSRUD 74 442 539 28 057 089 488 100 325 JOAKIM VARNER 72 718 830 25 250 600 511 645 460 ELISABETH SOPHIE KROHN 70 893 976 22 205 270 221 589 363 TROND SIVERTSEN 70 205 995 20 779 652 63 924 422 EIRIK CHAMBE-ENG 67 543 688 19 691 587 35 567 313 HARALD MORÆUS-HANSSEN 65 615 838 34 900 211 1 869 791 988 LARS JØRGEN SANDBAKKEN 63 502 660 18 864 328 57 892 617 BJØRN RICHARD SCHAGE 61 484 330 18 859 813 142 280 078 FREDDY SYVERSEN 60 422 200 28 412 761 23 696 184 KENNETH SANDVOLD 59 355 173 19 277 699 257 856 732 SIGURD EINAR THORVILDSEN 58 865 725 27 666 026 40 506 545 HANS CHRISTIAN JORDAN 56 847 061 17 280 728 112 548 370 KARI HORN 56 250 000 8 996 800 256 218 HENNING HORN 54 975 305 8 792 849 0 BJØRN HALVOR KISE 54 924 388 18 069 224 9 124 998 MARIANNE HANSEN 54 733 040 15 007 387 161 420 759 GUSTAV WITZØE 51 547 449 16 508 578 180 409 898 ANETTE TALBOT 51 454 289 15 837 278 127 965 731 FRODE FAGERLI 50 982 186 15 690 707 118 833 621 ADAM IKDAL 50 831 286 4 677 185 25 971 747 BJØRN MATHIAS APELAND 50 591 889 15 458 470 94 415 804 JACOB STOLT-NIELSEN 50 426 700 15 029 465 185 097 437