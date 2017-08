Derfor herjer gjengene «Loyal to Familia» og «Brothas» i København. - De skal stoppes

(Dagbladet): -To gjenger er i konflikt. Gjengene «Loyal to Familia» og «Brothas». De skyter mye og det har vært usedvanlig mange skyteepisoder i de siste to månedene, sier Kim Møller, lektor i kriminologi ved Universitetet i Aalborg, til Dagbladet.

- Primært i Nørrebro-området, og nå har politiet også opprettet en visitasjonssone i Amager, legger han til.

Politiet i København tar nå grep mot gjengkriminaliteten i byen etter flere skyteepisoder i sommer. Skytingen er knyttet til en den pågående konflikten mellom de kriminelle gjengene i hovedstaden, som er i bitter strid.

- Formålet med visitasjonssonen er å skape trygghet for innbyggerne i området, ved blant annet å medvirke til at personer ikke bærer eller besitter våpen, sier sjefpolitiinspektør, Jørgen Bergen Skov, i en pressemelding.

200 gjengmedlemmer

Kriminologi-lektor Møller forklarer at konflikten primært handler om cannabismarkedet, og adgang til områder. Hvilke territorium de kan selge cannabis i. Den er også knyttet til handel fra Spania.

- Alle involverte er unge menn med utenlandsk opprinnelse. Ofte fra midtøsten og Nord-Afrika, sier Møller.

Politiet i København skal ifølge lektoren ha registrert rundt 200 personer som gjengmedlemmer, på bakgrunn av kriminelle handlinger.

Møller forteller at det pleide å være en konflikt mellom MC-gjenger og gjenger med innvandrere. Innvandrergjengene skal ha klart å presse MC-gjengene ut av store deler av København.

- Hells Angels antas å ha kontroll over cannabis-markedet i Christiania. Utover det vokser gjengene med innvandrere i København, sier Møller.

Flere skyteepisoder

Tirsdag kveld meldte politiet i København om nok en gjengrelatert skyteepisode i byen. En 20 år gammel mann ble truffet av to skudd. Skytingen skjedde i bydelen Amager i København litt før klokka 21 tirsdag kveld.

Det er nettopp skyteepisoder i dette området, Amager, politiet viser til som bakgrunn for visitasjonssonen de nå innfører.

Beslutningen er tatt på bakgrunn av tre konkrete hendelser i området, hvor det har blitt brukt skytevåpen i det offentlige rom, med nærliggende fare for personers liv.

Skyteepisoden tirsdag kom to dager etter en annen skyteepisoden i den danske hovedstaden. Da ble en tilfeldig mann truffet av skudd på Nørrebro.

I sommer har konflikten mellom kriminelle gjenger for alvor blusset opp i København. Søndag skrev Dagbladet at det i løpet av 60 dager har vært 25 skyteepisoder i byen.

I dag skriver danske Ekstra Bladet at det de siste to månedene er i gjennomsnitt blitt avført skudd mer enn hver tredje dag. Ingen mennesker skal ha blitt drept i de mange skyteepisodene, men en tilfeldig forbipasserende ble skutt søndag kveld, og er kritisk skadd.

Visitere personer og kjøretøy

Visitasjonssonen går i praksis ut på at politiet kan foreta stikkprøver og visitere personer og kjøretøy innenfor et avgrenset geografisk område på øya Amager.

Tiltaket er gjeldende fra i dag 16. august 2017 klokka 17.00, og til torsdag 31. august 2017 klokka 12.00.

Politiet håper dette skal forhindre at konfliktpregede bandemedlemmer bærer våpen.

Fra før av er det visitasjonssoner en rekke steder i hovedstaden, deriblant Nørrebro, Husum, Brønshøy, Tingbjerg og et lite område rundt Ryparken Station, skriver danske TV2. Disse ble innført tidligere i sommer, av samme årsaker.

- Raske på avtrekkeren

De mange skyteepisodene skyldes en større konflikt mellom gjengen «Loyal to Familia» og andre grupperinger.

- Det er ren markering av territorier, men det skal selvfølgelig stoppe, for det er fullstendig uakseptabelt, har Steffen Steffensen ved Avdeling for Organisert Kriminalitet sagt til danske TV2 tidligere i sommer.

Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo sier til kanalen at det ofte er personlige motiver mellom gjengmedlemmene, som spiller en avgjørende rolle i bakgrunnen for skyteepisodene.

- Det er sterke personlige vennskap i spill mellom partene i disse lukkede miljøene. Hvis et gjengmedlem får følelsen av ærekrenkelse kan det lett føre til en personlig hevntokt, da personer i disse miljøene ofte er raske på avtrekkeren, sier hun til danske TV2.