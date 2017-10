Derfor jubler Trump-leiren for de nye avsløringene om eksspionens møter med «Kilde A» og «Kilde B»

(Dagbladet): Nyheten om at Clinton-kampanjen finansierte eks-spionen Christopher Steeles møkkagraving i Russland har snudd deler av diskusjonen om russisk innblanding i valgkampen i USA på hodet.

Der spesialetterforsker Robert Mueller nå har konkretisert sitt arbeid såpass at en storjury har godtatt de første siktelsene er klare – Mueller mener altså at personer i Trump-sfæren har gjort noe straffbart i sin kontakt med russiske myndigheter – har samtidig den republikanske leiren selv fått vann på mølla i sin kritikk av Hillary Clintons kontakt med Russland.

I en omfattende Vanity Fair-reportasje fra mars kommet det fram detaljer om hva slags kilder Steele hadde:

«Kilde A» var eksempelvis en «høytstående person i det russiske forsvarsdepartementet», mens «Kilde B» var en «tidligere høytstående etterretningsoffiser, som fortsatt jobber for Kreml».

Begge to er personer som høyst sannsynlig ikke ville sagt et knyst om det ikke var klarert helt til topps i det russiske makthierarkiet. Clinton-kampanjen har altså vært med på å betale for et bestillingsverk der Vladimir Putins egne folk kommer med pikante opplysninger om Clintons motkandidat.

Brukes for hva det er verdt

Det gjør det ikke bedre for Clinton at flere av påstandene i Steeles rapport – eksempelvis de noe pikante anklagene om Donald Trumps påståtte fuktige møter med russiske prostituerte – trolig ikke er korrekte.

Og selv om Donald Trumps egen sønn personlig møtte en nær Putin-kontakt og russiske hackere høyst sannsynlig sto bak angrepet mot Hillary Clintons valgkampsjef som offentliggjorde de famøse e-postene som var med på å felle hennes kandidatur – kan Trumps folk nå bruke de nye avsløringene til å slå fast at Hillary Clinton betalte for russisk påvirkning på det amerikanske valget.

Trump-familien selv, den svært Trump-vennlige Fox-programlederen Sean Hannity og Ari Fleischer, tidligere spindoktor for president George W. Bush, er blant republikanertoppene som har kastet seg over informasjonen - som i hvert fall er et svært nyttig halmstrå i den politiske drakampen fram til ny informasjon fra Muellers etterforskning kommer fram.

Rapporten

Innholdet i selve rapporten til Christopher Steele kan nærmest deles i to deler. Den ene delen la grobunn for noen av de mest ekstreme anklagene mot Trump, som at han f.eks. betalte prostituerte for å tisse på en seng på et hotellrom i Moskva som tidligere var blitt brukt av Barack Obama.

Den andre delen av rapporten har blitt et element i etterforskningen av mulig bånd mellom Trump-kampanjen og Russland.

Flere av anklagene i rapporten er aldri blitt bekreftet, og noen av dem kommer neppe til å bli det heller.

Avslørte hacking

Samtidig er det noen punkter som har vist seg å stemme.

- Lenge før offentligheten ble kjent med disse hendelsene, fortalte rapporten om flere elementer i Russland-operasjonen, blant annet cyberkampanjen, lekkede dokumenter om Hillary Clinton og møter mellom Paul Manafort (Trumps tidligere kampanjesjef, journ.anm.) og andre personer tilknyttet Trump, skrev CIA-veteran John Sipher i Slate.

Trump på sin side har konsekvent avvist påstandene i rapporten, mens FBI har bekreftet noe av innholdet. Steele fikk også betalt av FBI en periode, for videre arbeid rundt Russland-undersøkelsene. Men da rapporten ble lekket og innholdet kritisert, besluttet FBI å avslutte samarbeidet med eks-spionen.