Derfor valgte han halloween-dagen

(Dagbladet): Ifølge CNN skal gjerningsmannen Sayfullo Saipov (29) ha sagt til politiet at han valgte 31. oktober «fordi han trodde at det ville være flere folk i gatene» på grunn av halloween-feiringen.

29-åringen fra Usbekistan kjørte ned og drepte åtte personer på en gang- og sykkelvei på Manhattan seint tirsdag kveld. Nå er han siktet for terrorangrepet og for å ha vist støtte til terrororganisasjonen IS.

I kjennelsen står det at Saipov kjørte ned tilfeldige på gata med bil «for å gjøre mest mulig skade mot sivile», skriver Washington Post. Angrepet skal han ha planlagt for et år siden.

- Mislykket forsøk

Terrorangrepet i New York skjedde i 15-tida på ettermiddagen. Bare noen timer seinere startet den årlige halloween-paraden på Manhattan. Hadde Saipov kjørt bilen noen timer seinere, kunne skadene vært langt større. Det var også noe guvernøren i New York påpekte under en pressekonferanse onsdag.

- Målet var ikke å drepe folk, men å terrorisere og skremme. Det var målet i andre slike angrep også. Vi har sett det over hele verden. Her har de feilet, sier Andrew Cumo.

Han viser til at innbyggerne i New York gikk ut i gatene i halloween-parade i går, bare timer etter angrepet.

- Det var et fint bevis på et mislykket forsøk.

«Følte seg bra»

Onsdag ble han framstilt i rullestol hvor siktelsen formelt ble lest opp. Saipov var i iført blå genser og bukse og satt i rullestolen med håndjern over håndleddene, viser tegninger fra rettsmøtet.

Natt til tirsdag ble han operert som følge av at politiet skjøt ham etter at han kjørte ned fotgjengere på Manhattan.

I siktelsesdokumentet framgår det at Saipov ba om å vise fram IS-flagget på sykehuset og sa at han «følte seg bra» med tanke på hva han hadde gjort.

IS-inspirert

Under en pressekonferanse i dag sa John Miller ved politiet i New York at angrepet ble utført i terrororganisasjonen IS' navn.

Saipov skal ha sagt til etterforskere at han var inspirert IS-videoer. Ifølge en kilde skal han ha hatt over 90 000 videoer på telefonen sin, der mange av dem var IS-relatert propaganda. Telefonen hadde også over 4000 bilder, der også mange av dem handlet om IS.

Den terrorsiktede skal ha møtt i retten i rullestol, etter å ha blitt operert natt til onsdag etter at han ble skutt av politiet.

Sayfullo Saipov kom til USA i 2010 og bodde i New Jersey med sin kone og barn. Naboer Dagbladet snakket med tirsdag forteller at barnebarna deres lekte med barna til den terrorsiktede 29-åringen. De forteller at de er i sjokk og forteller at de sist så den terrorsiktede mandag da han tok med barna til skolen.