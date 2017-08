Desperasjonen stiger: - Folk skyter på redningsbåtene om de ikke kommer for å hente dem

(Dagbladet): Tidligere i kveld oppjusterte amerikanske myndigheter dødstallet etter orkanen «Harvey» til åtte, men fremdeles er det mange mennesker som venter på å bli reddet i de hardest rammede områdene.

For mange av disse begynner situasjonen å bli desperat. Så desperat at enkelte ifølge CNN har begynt å skyte på redningsbåter dersom de kjører forbi og ikke blir reddet.

- Beskutt

Clyde Cain er en del av en frivillig innsatsstyrke som nå jobber for å hjelpe de rammede i de østlige delene av Texas. Han forteller at ved et tilfelle forsøkte noen å stjele en redningbåt.

- De gjør det vanskelig for oss å redde dem. Det er flere som stormer om bord i båtene. Alle vil være med. De har panikk og vannet stiger, sier han.

Han forteller også om episoder der båter har blitt beskutt.

- Det er båter som blir beskutt om vi ikke plukker opp alle. Vi må rett og slett trekke oss tilbake, sier Cain.

Det er foreløpig ingenting som tilsier at nedbørsmengdene vil bli mindre. Vannstanden i flere av elvene og vassdragene er ventet å stige i flere dager til.

Tusenvis på flukt

Den amerikanske storbyen Houston blir stadig mer isolert som følge av ekstremværet Harvey. Aldri tidligere har byen opplevd noe lignende.

Tusenvis av mennesker har måttet søke tilflukt på hustak og andre høyereliggende steder i påvente av hjelp for å slippe unna vannmassene i USAs fjerde største by Houston. Flyplassene og veier er stengt, og folk må evakueres med helikopter. Det skriver NTB.

Ifølge meteorologer vil flommen bli verre de nærmeste dagene, før den langsomt trekker seg tilbake når Harvey omsider flytter seg og svekkes.

2.000 mennesker er så langt reddet fra flommen i byen, og redningsmannskap var mandag ettermiddag ute på i alt 185 redningsoppdrag. Fortsatt ringer folk nødnummeret for å varsle at de sitter fanget i oversvømte boliger og med vann på alle kanter.

Vannstanden i enkelte områder er nå så høy at den har nådd taket på enetasjes hus.

- Alligatorfare

Dagbladet skrev i natt om norske Martine Nygaard som havnet midt i orkanen.

Hun kom til Katy like utenfor Houston i Texas for seks dager siden og havnet dermed midt i uværet «Harvey».

- Alarmene kommer tikkende inn både om flom-varsler og tornadovarsler. Det er også alligator-fare i området. Det er utrolig skummelt, sa hun til Dagbladet.

- Jeg er utvekslingselev og skal gå siste året på high school her. Dette ble en veldig brutal start. I går og i dag har vi måttet søke dekning i klesskapet på grunn av tornado-varsler. Det skal være det tryggeste stedet i huset. Vi må også sove der i natt , sa hun.