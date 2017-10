- Det er en sult i Ap etter debatt om sosialdemokratiet

Partiorganisasjonen må inviteres til en grundig debatt etter katastrofevalget, mener Ap-veteran Martin Kolberg.

- At under 40 prosent av LOs medlemmer stemte på Ap ved valget, må vi ta tungt inn over oss. Det understreker at norsk sosialdemokrati er i en kritisk situasjon, sier tidligere partisekretær og stortingsrepresentant Martin Kolberg til Dagbladet.

Nødvendig debatt

Kolberg mener partiets ledelse nå må invitere partiet med på en grundig drøfting av sosialdemokratisk politikk i vår tid.

- Det er en forutsetning for å komme på offensiven. Jeg opplever at det er et skrik og en sult etter politisk debatt i partiorganisasjonen, sier Kolberg.

Ap-veteranen med 50 aktive år i politikken bak seg, har holdt seg taus etter katastrofevalget for sitt parti. Men på LOs fylkeskonferanse i Buskerud før helga tok Kolberg bladet fra munnen.

- Noen sier at det var bare så vidt vi ikke vant, at det bare handlet om noen få stemmer. Da skvetter jeg. Det hadde uansett vært et jævlig dårlig valgresultat, sa Kolberg ifølge LO-Aktuelt som var tilstede.

- Det er krise

- I et historisk perspektiv skulle vi klart å fjerne en Frp-regjering «sånn» – sa Kolberg med en armbevegelse som illustrerte et pennestrøk.

- Alle i fagbevegelsen, og vi, burde hatt det i ryggraden: Denne regjeringen må bort. Men så skjer det ikke. Det er krise! Det er alvorlige ord, men jeg mener det, sa Kolberg ifølge LO-Aktuelt,

På telefon fra Nordisk Råd i Helsingfors utdyper Kolberg analysen overfor Dagbladet.

- Når Ap etter fire år i opposisjon ikke klarer å velte Høyre/Frp-regjeringen, som står for en helt annen retning, da er det en kritisk situasjon for oss. Og når vi demobiliserte mer enn 150 000 velgere, som tidligere har stemt på oss, er det en kritisk situasjon. At LOs undersøkelse viser at kun 38 prosent av LO-medlemmene stemte på oss, understreker hva jeg mener. Dette må tas alvorlig. I et historisk perspektiv er dette et svært dårlig valg for Ap som opposisjonsparti. Det må alle ta inn over seg, sier Kolberg.

Utydelig Ap

I Aps velgerundersøkelse sa medlemmene at Ap ble for utydelig og for likt Høyre. LOs undersøkelse viser at Ap ikke var det tydeligste partiet på de sakene som var viktigst for medlemmenes partivalg: Arbeid, innvandring og skatt. Mens Ap hadde 50 prosent oppslutning blant LO-medlemmene så sent som i mai, sank oppslutningen til 38 prosent ved valget.

Ap-veteranen mener forlikene partiet har inngått med regjeringspartiene, er noe av forklaringen til det dårlige resultatet.

-Jeg mener Ap skal være et styringsparti, ta ansvar og inngå forlik, men må være klar over de politiske konsekvensene av det ved at en høyreblå regjering misbruker forliket. Vi betaler en pris for det, sier Kolberg.

- Hvilke forlik tenker du særlig på?

- Det var jo forlik om forsvar, om politireformen og om skatt. Jeg sier ikke at det var galt å inngå forlikene, men jeg sier at vi må lære av det, sier Kolberg.

Riktig å øke skatten

Etter valgnederlaget har det vært debatt i Ap om skatt. Noen mener det var feil å gå til valg på å øke skattene, andre mener det var riktig å gjøre det, men feil å tallfeste skatteøkningen. De fleste mener Aps skattepolitikk ble for dårlig kommunisert.

- Jeg mener det var helt nødvendig og riktig å gå til valg på å ta tilbake noe av de helt urimelige skattelettelsene som Høyre har gjennomført, sier Kolberg.

Han mener også Ap stolte for mye på gode meningsmålinger. Dermed tok partiet ikke inn over seg at det ble oppfattet som utydelig.

- Jeg kritiserer ingen spesielle. Valgresultatet er et kollektivt ansvar, også mitt.

- Men du mener noen bagatelliserer nederlaget ved å si at man ikke var så langt unna å vinne.

- Noen sier at vi ikke nådde helt fram. Det er ikke et teknisk spørsmål, men en politisk grunn til det. Selv om vi hadde vunnet regjeringsmakten, ville det likevel vært et veldig dårlig valg for Ap. Vi må gå i oss selv.

- Hva må gjøres?

- Mange har sagt, også Jonas Gahr Støre, at Ap må ta ansvar for å samle sentrum/venstre til et oppgjør med regjeringen. Det må være vår ambisjon og vårt oppdrag i denne perioden. Men vi trenger å få en omfattende diskusjon i partiet og i fagbevegelsen om sosialdemokratiets situasjon. Det er en forutsetning for å komme på offensiven, sier Kolberg.

Trenger vitalisering

- Vi skal gå videre, det er politikkens lov. Men hele organisasjonen må inviteres til en bred politisk debatt for å finne det politiske svaret. Det er et skrik og en sult i partiet etter en politisk samtale om dette. Sentralstyret må ta initiativ til dette. Vi må ta inn over oss at vi er i en kritisk situasjon. Fram mot kommunevalget i 2019 må vi ha gjennomført en grundig debatt i partiet. Partiprogrammet ligger der, men vi trenger en vitalisering av den politiske samtalen, sier Kolberg.

Han understreker at Ap ikke er i krise, men at partiet er i en kritisk politisk situasjon.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde ikke anledning til å kommentere Kolbergs valganalyse i dag.

Ap endte på 27, 4 prosent oppslutning ved stortingsvalget i høst. Det er det nest dårligste resultatet for partiet siden 1927. I 2001, etter lederstrid og strid om sykelønnsordningen, fikk Ap 24, 3 prosent.