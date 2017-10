- Dette er rimelig spesielt, sier Ivar Kraglund, fungerende leder ved Norges Hjemmefrontmuseum.

I hånda holder han et portrett av Adolf Hitler, malt i 2011. Maleriet er en av flere gjenstander Dagbladet Magasinet i høst har handlet inn i en undersøkelse av markedet for kjøp og salg av nazi-gjenstander på Finn.no.

Du kan lese reportasjen om handlingen, gjenstandene og selgerne av tingene i Magasinet i morgen eller på Dagbladet pluss allerede nå.

- Heroiserende

I tillegg til maleriet kjøpte vi blant annet et seks kvadratmeter stort hakekorspreget flagg, en NS-propaganda-plakat og en utgave av Mein Kampf på norsk, utgitt i 1942. Torsdag denne uka overleverte vi tingene til Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum.

- Når du portretterer Hitler på denne måten, synes du nok at han egentlig har fått litt dårlig omdømme. Det er et heroiserende bilde av Hitler, og det at det er produsert i 2011, nei, jeg liker ikke det.

- Hva tenker du om at dette er til salgs på Finn?

- Det er litt underlig. Hvem har interesse av å kjøpe noe sånt? Det er nærliggende å tro at det er ment for Hitler-sympatisører. Hvis du kjøper et bilde som det der, da har du gått over en grense. Det kan hende at produsenten bare er interessert i å tjene penger, men det er jo et uttrykk for ting vi gjerne ikke vil se.

Magasinet har intervjuet mannen som la ut bildet for salg. Han sier at han ikke har noen nazisympatier, og at Hitler «selvfølgelig var en ond mann». Mannen får maleriene håndmalt i Asia, og sier han samler på og selger bildene som kunst, og at det ikke har noen betydning for ham om det er «Fidel Castro eller Adolf Hitler».

Ingen begrensninger

Finn.no har ingen begrensninger for salg av verken nye eller historiske nazigjenstander. Hovedbegrunnelsen er at det er lovlig å omsette dem i Norge, og at de ikke har fått noen klager fra noen som finner det støtende.

- Vårt utgangspunkt er at vi er nøytrale. Og så lytter vil til brukerne våre og følger loven. Vi har et åpent samfunn. En av kostnadene ved å ha et demokrati er å være åpne, også om sånt som dette, sier Christopher Ringvold, produktdirektør for Torget i Finn.no i Magasinet-reportasjen.

Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum er enig i at hovedansvaret for det som omsettes i dette markedet er på de enkelte selgerne.

Samtidig mener han det er prisverdig at aktører som Uber og Airbnb har laget retningslinjer for å hindre høyreekstreme i å bruke tjenestene deres. Ebay har et eksplisitt forbud mot det de kaller «offensive material», inkludert «Nazi memorabilia». Facebook har på sin side ingen begrensninger for salg, men de har i høst anlagt en mer aktiv linje med blant annet fjerning av bilder som viser hakekors og blokkering av muligheten for reklame rettet mot jødehatere.

- Det kan hende at Finn.no med litt ettertanke også burde forsøke å sette opp noen retningslinjer, sier Kraglund.

- De sier de overlater til brukerne å klage inn eventuelt støtende materiale?

- Det synes jeg kanskje blir en litt passiv holdning.

Ringvold i Finn.no sier at de er åpne for å endre retningslinjene, hvis de skulle få mange brukerhenvendelser innenfor dette området.

- Vi lytter til brukerne våre. Hvis vi skulle få mange henvendelser knyttet til at dette er tilgjengelig på markedsplassen, så vil vi ta en ny vurdering, sier Ringvold.

Globalt er det et stort marked for ting som dette. Avisa The Guardian har anslått at det årlig omsettes etterlatenskaper fra Det tredje riket for over 300 millioner kroner.

Må vurderes

Norges Hjemmefrontmuseum skal nå vurdere om de skal ta inn gjenstandene de fikk overlevert torsdag i samlingen. Hakekors-flagg har de tidligere hatt behov for tilskudd av.

- Vi har tidligere måttet stille ut kopier her, etter at vi hadde et tyveri for en del år siden. Da ble det blant annet stjålet et SS-flagg, som egentlig var rimelig godt beskyttet. Dette flagget bærer preg av å være ekte, det er ser ut til at det har vært i bruk, det er typisk at det flises opp sånn, sier Kraglund.