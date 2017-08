Det hoper seg opp med usolgte nyboliger i Oslo

(Finansavisen): I den siste rapporten «Econ nye boliger» fra Samfunnsøkonomisk Analyse kan man lese at det i tomånedersperioden fra juni til august i år ble solgt 209 nye boliger i hovedstaden, mot 497 i samme periode i fjor. Det tilsvarer et salgsfall på 58 prosent i Oslo.

Tøffere tider

- Fallet i nyboligsalget i Oslo, som startet i vår, har fortsatt gjennom sommeren. Riktignok kommer fallet fra et veldig høyt nivå, men man begynner nå å nærme seg et lavt nivå på nyboligsalget. Og skiftet er enda tydeligere når man ser på antall usolgte boliger i Oslo, sier sjeføkonom Andreas Benedictow til Finansavisen.

I den ferske rapporten kan vi lese at det nå er 1.589 usolgte nyboliger i Oslo. Ifølge Finansavisen tilsvarer det en oppgang på nær 260 prosent fra bunnen i oktober i fjor, da det bare var 443 usolgte nyboliger i Oslo.

2008

- Vi må tilbake til 2008 for å finne et like høyt antall usolgte nyboliger i Oslo som man ser nå. Og det er grunn til å tro at det skal stige ytterligere, sier Benedictow til Finansavisen.

Benedictow begrunner det blant annet med at befolkningsveksten avtar i Oslo. Finansavisen kan fortelle at det på landsbasis har blitt solgt 1.963 nye boliger de to siste månedene, 36 prosent færre enn samme tid i fjor. Statistikken omfatter 36.207 boliger fordelt på 1.324 prosjekter.

Stor usikkerhet

- Det er stor usikkerhet i markedet. Bruktboligprisene er ned syv prosent siden april. Når det først snur i boligmarkedet, så pleier det å vare en stund og det er rimelig å anta at korreksjonen i hvert fall vil vare en god stund utover høsten og nærmere jul, avslutter sjeføkonomen.

Eirik W. Frøytlog, leder for DNB Eiendom Nybygg i Oslo og Akershus, forteller Finansavisen at de ikke har hatt salgsstart på noen prosjekter i Oslo siden før påske.

Andre økonominyheter:

Gro er søkkrik

DNB spår videre boligprisfall fremover