Det hvite hus: Avviser privat møte mellom Trump og Putin

(Dagbladet): I 07-tida landet Donald Trump i Vietnam, som er en del av hans tolv dager lange Asia-turné. Der skal både han og Russlands president, Vladimir Putin, delta på et internasjonalt toppmøte.

I løpet av oppholdet var det tidligere ventet at de to skulle ha et formelt møte alene, men fredag morgen kom kontrabeskjeden.

Trump skal ikke møte Putin under oppholdet i Vietnam, opplyser Det hvite hus ifølge nyhetysbyrået AFP.

Det hvite hus' pressekontakt, Sarah Sanders, forteller at grunnen til at de to ikke skal holde et formelt møte, er at det ikke passer med timeplanen, skriver Washington Post.

Før det ble klart at de to presidentene ikke skal møtes var Syria og Nord-Korea blant de mest aktuelle temaene for møte. Samtidig var det forventninger til at de kunne ta opp muligheten for en ny sikkerhetsavtale for å unngå direkte konfrontasjon mellom de to landenes styrker i Syria, der USA og Russland støtter ulike sider i konflikten, skriver NTB.

CNN melder at det fortsatt er muligheter for at Trump og Putin kan komme til å ha et mindre formelt møte i Vietnam.

- De kommer til å være på samme sted. De kommer derfor trolig til å treffe på hverandre, men et planlagt formelt møte er ikke lagt inn i kalenderen, sier Sanders til CNN.

Saken oppdateres