Det hvite hus slår tilbake etter kritikk fra far og sønn Bush i ny bok

(Dagbladet): - Han er selvgod.

Slik lyder George H.W. Bush, mannens som var USAs 41. president, sin vurdering av USAs 45. president, Donald Trump, ifølge CNN.

I den nye boka, «The Last Republicans», skrevet av historikeren Mark Updegrove, presenterer både George H.W. Bush, og hans presidentsønn George W. Bush sine syn på president Trump.

- Jeg liker ham ikke

Den mest kritiske kommentaren om Trump kommer fra eldstemann på 93, som i mai 2016 omtalte Trump på følgende måte:

- Jeg liker ham ikke. Jeg vet ikke mye om ham, men jeg vet at han er selvgod. Jeg er ikke veldig begeistret for at han skal være leder, sa Bush til Updegrove.

Bush junior måler Trump opp mot sin egen familie.

- Som du vet, om du ser på min familie så er ydmykhet en arv. Det er det som forventes, og vi ser det ikke i Trump, sier den yngste Bush.

Da det var tid for valget i fjor høst, stemte ingen av de to på Trump. George H.W. Bush har bekreftet at han stemte på Hillary Clinton, mens George W. Bush lot den øverste delen av stemmeseddelen stå blank.

- Jeg stemte ikke «ingen av de ovenfor» som president, og republikanerne i 2016, sa Bush.

Overfor Updegrove ga han uttrykk for at han synes det var «et rart valgår» og at kandidatene var «blant de få i landet» som gjorde hverandre at den andre kunne vinne valget.

På vei til Japan lørdag var Trump svært tilbakeholden da han fikk spørsmål om innholdet i boka.

- Jeg skal kommentere når vi kommer tilbake. Jeg trenger ikke de overskriftene, sa Trump, som la til at han ikke ønsket at det de prøvde seg på skulle bli «suksessfullt».

Det hvite hus svarer

Men en ikke navngitt tjenestemann i Det hvite hus er langt mer direkte i sitt tilsvar til boka.

- Hvis en presidentkandidat kan demontere et politisk parti, forteller det veldig mye om hvor sterk arven etter partiets to siste presidenter. Og det begynner med Irak-krigen, en av de største utenrikspolitiske feilene i amerikansk historie, sier vedkommende til CNN.

For ordens skyld: De to siste republikanske presidentene er far og sønn Bush.

At George W. Bush er svært skeptisk til president Trump, er for øvrig ikke noe nytt. Under en tale i New York i midten av oktober langet Bush ut mot nasjonalisme, proteksjonisme og et mer brutalt offentlig diskusjonsklima.

Langet ut mot Trump

Uten å nevne Trumps navn en eneste gang ble det regnet som et hardt angrep på presidenten fra en av hans forgjengere.

- Vi har sett nasjonalisme bli forvrengt til nativisme og glemmer dynamikken som innvandring alltid har brakt til Amerika. Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme. Vi har sett at isolasjonistiske holdninger komme tilbake og glemmer at amerikansk sikkerhet er direkte truet av kaos og fortvilelse på fjerne steder, sa Bush i talen.

Bush langet også ut mot debattklimaet.

- Vi har sett debatten bli degradert av nonchalant slemhet. Diskusjoner blir for lett til fiendtlighet. Mobbing og fordommer i offentligheten setter en tone og gir tillatelse til slemhet og fordommer, og det kompromitterer den moralske utdanningen av barn, sa Bush.

Da han forlot arrangementet, ble Bush ifølge New York Times spurt av en journalist om han trodde budskapet ville bli hørt i Det hvite hus.

- Jeg tror det, sa Bush og smilte.

Bush-familien har aldri vært begeistret for Trump, som blant annet danket ut George W.s bror, Jeb Bush, under det republikanske primærvalget.