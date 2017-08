RINKEBY (Dagbladet): I dag besøker innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug Sverige og Rinkeby, den beryktede forstaden til Stockholm, for å lære om svenskenes problemer med uroligheter og kriminalitet i flere forsteder og bydeler i landet. I løpet av turen over grensa møter Listhaug politifolk som jobber tett på problematikken i Rinkeby, politikere og meningsfeller.

Det er ikke tvil om at det har gått hardt for seg i Rinkeby.

Det har vært opptøyer og flerfoldige drap. Politiet sender aldri en enkelt politibil inn i området uten å ha støtte av to til tre andre patruljer i nærheten. Journalister har blitt kjeppjaget og kastet stein på. Da Dagbladet besøkte området i mai i fjor ble en person knivstukket på parkeringsplassen ved torget. Men ifølge to vakter som daglig patruljerer på torget, så har det ikke vært noe bråk i Rinkeby på lenge.

Dagen før ministerens ankomst er de «svenske tilstandene» svært så gemyttlig og koselige.

På torget i Rinkeby sitter folk av alle verdens nasjonaliteter og nyter høstsola på krakkene rundt fontena eller på kafeene med kruttsterk kaffe.

Dagbladet tok en runde i forstaden der det bor 16000 personer for å finne ut hvordan innbyggerne egentlig har det og møtte et vidt spenn av synspunkter og meninger, trivsel og vantrivsel.

- Lei av svartmalinga

25 år gamle Katarina er ute og triller sin seks måneder gamle datter.

Hun er født og oppvokst i Rinkeby og rister på hodet av den kontinuerlig svartmalinga.

- Det er urettferdig at Rinkeby brukes som eksempel på alt som er negativt. Det står aldri noe om medmennesker og ildsjelene som finnes her. Man hører bare om steinkasting og skuddvekslinger, sier Katarina.

- Jeg vil bort fra Rinkeby. Det er ikke som før lengre. Det er motsigende å tenke at omtalen av Rinkeby er urettferdig og samtidig leve her og se hvordan det går med alle andre. Jeg vil ikke det for datteren min, selv om jenter har lettere for å unnslippe de kriminelle miljøene som står i sentrum, sier småbarnsmammaen.

Samtidig som Katarina forteller om kriminaliteten i Rinkeby går to personer forbi og røyker hasj. Den spesielle lukten henger igjen lenge etter at de har passert. Katarina trekker på skuldrene og smiler oppgitt.

- Det skjer helt åpent her nå. Det er synd, sier Katarina.

- Kjennes trygt

Det har skjedd mye i gatebildet siden Dagbladet besøkte stedet i fjor. Hovedgata pusses opp og flere nye leilighetsbygg er under oppføring. Til tross for åpenlys fotografering på torget er det ingen som kjefter og det er lett å få intervjue folk.

Det er flere kultursentere og etniske caféer i Rinkeby. På trappen utenfor den eritreiske klubben «Club Haben» står Yonas (39) og tar en røyk. Han inviterer Dagbladet inn i klubben som har matservering, biljardbord og TV-stue.

- Her har det aldri vært journalister før, sier en eldre mann som sitter på samme bord som Yonas.

- Det kjennes trygt å bo her i Rinkeby, sier Yonas og serverer svart kaffe.

Yonas er nyutdannet maler, men sliter med å skaffe seg jobb.

- Han forsøker i hvertfall, sier den eldre herren og ler godmodig.

- Et kulturelt sted

20 år gamle Abdi henger utenfor frisøren 64an i Rinkeby. Skolen er slutt for dagen og sammen med to kamerater slår de i hjel tiden med småprat.

- Dette er et kulturelt sted å vokse opp. Det bor folk fra alle verdens hjørner. Det er godt og blandet. Det er som å vokse opp overalt og hvor som helst. Det er den negative siden av Rinkeby som kommer til å synes om det er bare det man prater om og det eneste som kommer ut i media, sier Abdi.

Abdi mener det er mindre fremmedfientlighet i Rinkeby og at beboerne lærer å akseptere folk fra alle land. Det snakkes 120 språk i området.

- Vi lærer å kjenne folk fra andre kulturer mye lettere. Vi ser somaliere, kurdere, arabere, latinos, chilerne, det finnes mennesker fra alle land her. Man blir mer tolerant, sier 20-åringen.

- Det er mye rasisme i Sverige og de rasistiske partiene har framgang i mange land.

Vil stemme Sverigedemokratene

38 år gamle Fitzo er fra Eritrea og har bodd i Rinkeby i ett år. Han er kristen og går med et stort sølvkors rundt halsen. Han forteller at han har blitt plaget flere ganger på grunn av sin religion. Han vil kun la seg avbilde anonymt av frykt for å komme i bråk senere.

- Da jeg kom hit hadde jeg ingenting, men jeg fikk hjelp. Nå er barna mine på skolen, vi har et sted å bo og jeg har fått meg jobb. Nå har jeg alt jeg trenger. Jeg synes det er feil å komme til et fritt land som Sverige og forsøke å forandre det. Derfor vil jeg stemme på Sosialdemokratene. Jeg er innvandrer selv, men synes Sverige må forbli som det er. Derfor må myndighetene kontrollere hvem som kommer inn til landet, sier Fitzo, som ikke har noe til overs for å forsøke å innføre sharia-lov i Sverige.

- Gjengbegrepet brukes feil

Da Dagbladet besøkte Rinkeby i mai i fjor, møtte vi caféeieren Jamal Ziani som driver restauranten Mynte i bydelen. Siden den gang har det vært en skyteepisode i caféen hans som ligger noen kvartaler unna torget. Til tross for den alvorlige hendelsen mener han forholdene er blitt bedre.

- For tre-fire år siden fantes vi ikke på kartet. Men etter skyteepisodene ble det blåst opp. Alle som bor her er jo ikke kriminelle. Rinkeby fremstille som om det er det verste stedet på jord. Det stemmer ikke. Det er et bra sted, sier Ziani.

Ziani mener begrepet «gjeng» brukes feil av politiet.

- Det er kompisgjenger. Tre stykker, fem stykker. Slik har det vært siden vi var små. Det er ungdommer her som har gått seg vill og behøver veiledning og at noen satser på dem, men så blir de klassifisert med gjenger som Hells Angels og Bandidos. Det er stigmatiserende, sier Jamal Ziani.

Dersom han fikk sjansen til å møte Norges innvandring- og integreringsminister vil han si følgende:

- Det er ikke Sylvi Listhaug som bestemmer hvordan verden skal se ut. Det er som å si at det er feil på alle innvandrere som kommer hit når hun ikke vil ha det som i Rinkeby. Når det er krig i verden og familier lider så er det klart man skal ta dem hit og hjelpe dem. Det er både kunnskapsløst og lite medmenneskelig, sier Jamal Ziani.

Rinkeby • Belastet svensk drabantby med 16000 innbygere, like utenfor Stockholm. Var en del av «Miljonprogrammen», en politisk storsatsing på nye boliger på 1960-tallet. • I dag har etniske svensker i stor grad flyttet ut: Over 90 prosent av beboerne er innvandrere. De har utviklet en egen form for svensk, kalt «Rinkebysvensk». Her er arabiske og tyrkiske ord adoptert inn i språket. • Sammen med Rosengård i Malmö er Rinkeby Sveriges mest beryktede bydel. • Politiet våger ikke dra hit med bare én bil og til med ambulanser behøver politieskorte av og til. • I mars 2016 ble et australsk tv-team angrepet på Rinkeby torg. NRK-journalist Anders Magnus ble kastet stein på da han besøkte forstaden. • «Miljonprogrammen», som la grunnlaget for dagens Rinkeby, regnes som en flopp og behøver investeringer verdt 650 milliarder svenske kroner.