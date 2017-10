Dette bildet skaper spekulasjoner om Kinas framtid

(Dagbladet): Etter at Kinas president Xi Jinping i går ble innskrevet i kommunistpartiets grunnlov, var det i dag stor spenning knyttet til utnevnelsen av politbyråets stående komité.

Og da den kom, omga den nylig gjenvalgte partilederen seg med godt voksne menn - og kanskje viktigst: ingen åpenbar etterfølger.

- Vi kommer til å jobbe hardt for å oppfylle våre plikter, oppfylle våre mål og være verdig folkets tillit, sa presidenten selv i etterkant av utnevnelsene, ifølge The Guardian.

- Et paradoks

Den britiske avisa er en av flere internasjonale medier som spekulerer på hvorvidt Xi kan gå utover grensa på to femårsperioder som president.

Når Dagbladet kontakter Hans Jørgen Gåsemyr, postdoktor ved Universitetet i Bergen og NUPI-forsker, mener han at det spørsmålet forblir ubesvart.

Forskeren mener likevel at det ville vært paradoksalt om Xi holdt på makten.

- Han har vært opptatt av å opprettholde regler og ordnede forhold innad i partiet. Derfor ville det vært et paradoks om han selv brøt disse, sier han, og viser til kommunistpartiets uformelle aldersgrense på 68 år for å være toppleder.

Spøkelset etter Mao

Denne regelen er ikke satt i stein, ifølge forskeren.

Han viser til at Folkerepublikken Kina er en relativt ung nasjon opprettet i 1949.

Dette da kommunistpartiets eneveldige leder, Mao Zedong, kom seirende ut av den daværende borgerkrigen, for så å sette i gang en rekke brutale reformer.

- Maos spøkelse er fortsatt der, både i positiv og negativ forstand. Det har ført til at kommunistpartiets medlemmer har fått en genuin skepsis til personer som blir for mektige, sier Gåsemyr om et mulig hinder for forlenget makt til Xi Jinping.

Har ikke bare valgt venner

Før ledervalget for fem år siden, etterspurte mange en leder sterk nok til å tøyle kommunistpartiets knallharde maktkamp. Hans Jørgen Gåsemyr mener at dette ønsket ble innfridd i form av Xi Jinping.

Gåsemyr mener imidlertid at de fem nyinnvalgte medlemmene tyder på at Xi har lyttet til partiets ulike fløyer.

- I motsetning til hva mange hadde forventa har han ikke utelukkende valgt tette støttespillere. Flere av de han har valgt har ingen umiddelbar nærhet til Xi. Det tyder på at han har forhandla med andre deler av partiet, sier forskeren, for så å vise til visestatsminister Wang Yang (62).

Sistnevnte antas å få en mektig rolle i apparatet rundt Xi Jinping, blant annet i form av vervet som leder for kommunistpartiets kongress.

- Wang har vært kjent for å promotere reformer og en mer liberal linje. Han har også vært forbundet med Kinas kommunistiske ungdomsliga (en av flere organisasjoner innad i kommunistpartiet. red.anm.), sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Et fravær av kvinner

På spørsmål om hvem som kan etterfølge Xi Jinping i presidentvervet når hans siste av to perioder er omme, ser ikke Gåsemyr noen klar kandidat.

- Det har vært snakk om noen av de 25 medlemmene i gruppa under den øverste ledergruppa kan ta over, sier forskeren om gruppa der det bare er én kvinnelig representant.

Han omtaler kinesisk politikk som svært mannsdominert. Det er mange kvinner lenger ned i systemet, men de færreste oppnår de mektigste vervene.

- Det er fryktelig få kvinner blant de mektigste politikerne i Kina, noe som står i sterk kontrast til det moderne og innovative landet det ønsker å framstå som, avslutter Hans Jørgen Gåsemyr.

Disse skal lede kommunistpartiet Xi Jinping (64), Kinas president.

Li Keqiang (62), statsminister og omtalt som Kinas nest mektigste mann av Forbes. Har hatt en sentral rolle i å sikre gode handelsavtaler med omverdenen.

Li Zhanshu (67), sjef for kommunistpartiets partikontor og en viktig politisk forbundsfelle for Xi Jinping, ifølge South China Morning Post. Fungerer som stabssjef for presidenten.

Zhao Leji (60), tidligere partisekretær for regionen Qinghai, og nåværende leder for organisering innad i partiet. Får en rolle som visestatsminister.

Wang Huning (62), en viktig strateg i kommunistpartiet. Får en rolle der han styrer partiets ideologiske retningslinjer og propaganda.

Wang Yang (62), visestatsminister som antas å overta ledervervet for kommunistpartiets kongress.

Han Zheng (63), nåværende leder for kommunistpartiets fløy i Shanghai. Får en rolle som visestatsminister. Kilder: South China Morning Post / Forbes