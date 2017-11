Dette er de åtte drepte i terrorangrepet i New York

(Dagbladet): CNN melder onsdag kveld at politiet i New York har offentliggjort navnet på de omkomne etter terrorangrepet på Manhattan tirsdag.

De omkomne er:

Darren Drake (32) fra New Jersey

Nicholas Cleves (23) fra New York

Anne Laure Decadt (31) fra Belgia

Argntinske myndigheter har også identifisert ofre fra Argentina:

Hernán Diego Mendoza (47)

Alejandro Damián Pagnucco (47)

Hernán Ferruchi (47)

Diego Enrique Angelini (47)

Ariel Erlij (48)

De fem omkomne fra Argentina var på guttetur til New York. Det var ti menn i gruppa, fem av dem døde. Mennene skulle feire at det var 30 år siden de ble ferdig med utdanningen sin.

Totalt ble 20 mennesker ble rammet av angrepet. Åtte personer er omkommet. Ni personer er fremdeles på sykehuset, fire av dem kritisk skadd, men stabile. Tre personer skal være skrevet ut av sykehuset.

Den antatte gjerningsmannen, Sayfullo Saipov (29), kjørte ned uskyldige syklister og fotgjengere på en gang- og sykkelvei på Manhattan, ikke langt unna World Trade Center.

Saipov ble skutt av en politimann som var like i nærheten på et annet oppdrag, like etter han hadde krasjet den hvite pickupen han hadde leid i New Jersey i en skolebuss.

Saken oppdateres