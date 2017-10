Dette er de savnede etter helikopterstyrten

(Dagbladet): Fredag ettermiddag offentliggjorde Hovedredningssentralen navnene på de savnede etter at et russisk helikopter styrtet utenfor Barentsburg torsdag ettermiddag.

Russiske myndigheter skal ha offentliggjort navnene allerede torsdag.

Medarbeidere ved det russiske forskningsinstituttet for Arktis og Antarktis:

Oleg Golovanov Nikolaj Fadejev Maksim Kaulio

Besetningsmedlemmer:

Jevgenij Baranov – førstepilot Vladimir Frolov – andrepilot Aleksej Pouljauskas – flymekaniker Marat Mikhtarov – tekniker Aleksej Koroljov – ingeniør

Ingen funn

Store ressurser er satt inn i letingen etter det russiske helikopteret, men tøffe værforhold gjør arbeidet vanskelig.

Det russiske helikopteret var sist i kontakt med lufttrafikktjenesten i Longyearbyen klokka 13.06 torsdag, da ble det bedt om å kontakte den russiske helikopterbasen på Kap Heer. Helikopteret er antatt styrtet i sjøen på innflygingstraseen et par kilometer nord for Kap Heer, i Barentshavet.

Natt til fredag ble det søkt med en miniubåt type ROV i området, men det har ikke gitt resultat. Det er ikke funnet noen vrakrester etter helikopteret. Strand- og overflatesøk har også pågått gjennom natta, men heller ikke der har man funnet noe, ifølge Hovedredningssentralen.

Kamp mot tiden

- Vi har ikke funnet noe nytt. Værforholdene er vanskelige, og det viste seg at miniubåten ble for lett. Det er nå bestilt en større ubåt fra Haakonsvern i Bergen. Den vil bli fraktet oppover i løpet av dagen på et rekvirert SAS-fly, opplyser pressemedarbeider Geir Mortensen i Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge til NTB.

Værforholdene er tøffe. og Mortensen påpeker at det er en kamp mot tiden.

- Det har vært kraftig vind og snødrev i området. Jo lenger aksjonen pågår, jo mer svinner håpet, sier han.

Hovedredningssentralen har takket ja til assistanse fra russiske myndigheter, og i løpet av ettermiddagen vil et stort transportfly med inntil 40 tonns lastekapasitet, samt personell og utstyr, ankomme på Svalbard. Dette er klarert av Utenriksdepartementet.

Saken oppdateres.