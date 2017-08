Dette er Trumps fredfulle demonstrasjon: - Jødene kan ikke erstatte oss

(Dagbladet): - Det var mange folk der som demonstrerte, helt uskyldig, sa USAs president Donald J. Trump i natt.

Det han snakket om var fredagens« alt-right»-demonstrasjon i Virginia-byen Charlottesville, en marsj som kom dagen før 32 år gamle Heather Heyer ble drept og 19 skadd da høyreekstreme James Alex Fields pløyde inn i motdemonstranter.

Raste mot jøder

Bilder av fredagens opptog viser imidlertid store mengder mennesker som både går og roper i takt.

Et av slagordene deres lyder som følger:

- Jødene kan ikke erstatte oss.

Et annet refererer til «blod og jord» - et gammelt nazi-slagord popularisert av Richard Walther Darré tilbake på 1930-tallet. Han ble senere landbruksminister under Adolf Hitlers skrekkvelde.

Felles fiender

Ifølge Trump demonstrerte «mange fine folk», foruten de han omtaler som nynazister og rasister.

Da Dagbladet kontakter Tomas Lundström, forsker ved Universitetet i Uppsala og ekspert på «alt-right»-bevegelsen i Sverige, sier han at nettopp mangfold er noe som kjennetegner bevegelsen.

Svensken beskriver en rekke bevegelser.

Noen av disse består av åpne fascister og nazister, andre av konservative nasjonalister som ikke ønsker å assosieres med tradisjonelle høyreekstreme ideologier.

- Disse står samlet mot felles fiender. Islam og muslimer beskrives som store trusler, samtidig som teorien om jødisk makt er framtredende, sier Tomas Lundstrøm til Dagbladet.

Framstiller seg selv som offer

På spørsmål om hva grupperingene har til felles, sier forskeren følgende:

- Nasjonalisme er grunnleggende, og idéen om et land et folk står også sentralt. De drømmer seg tilbake til en tid der nasjonen, etter deres mening, gjorde det bedre enn nå. En tid der hvite mennesker hadde privilegier, sier Lundström.

Samtidig forsøker bevegelsen å beskrive seg selv som en utsatt minoritet.

- Minoriteter har fått en positiv klang, og de bruker et språk der de beskriver seg selv som en utsatt minoritet, sier Tomas Lundström om alt-right-bevegelsens retorikk.

Inspirert av Europa

Blant uttrykkene svensken trekker fram er «politisk korrekthet». Et annet er «omvendt rasisme».

- De har hatt suksess med å spre disse uttrykkene, sier Lundström som beskriver en bevegelse som har fått en sterkere posisjon i løpet av de siste årene.

Lundström forteller om en bevegelse sterkt inspirert av diverse nasjonalistiske grupperinger i Europa.

Særlig er den sterkt tilstede på nettet.

- De er veldig aktive på sosiale medier, og en viktig del av aktiveten er på produsere «memes». Det er sarkastiske bilder som brukes til å spre bevegelsens idéer og uttrykk, fortsetter Lundström.

Samarbeider med Norden

Lundström sier følgende om bevegelsens røtter:

- Det er ikke et amerikansk fenomen. Alt-right-bevegelsen er sterkt inspirert av den franske identitære bevegelsen kan sies å ha oppstått på 1960-tallet, og som fokuserte på kulturkamp.

I dag foregår et tett samarbeid på tvers av kontinentene.

Et av kontaktpunktene er Richard Spencer, arrangøren bak marsjen i Charlottesville. Han mener at USA tilhører hvite mennesker, og planlegger en Sverige-tur neste november.

- Det er tette bånd mellom det nordiske og det amerikanske miljøet. De har hentet mye inspirasjon fra Tyskland, og bruker tegn og symboler de har hentet fra Europa. Når det slår an i USA, vender det tilbake til Europa igjen, opplyser Lundström overfor Dagbladet.