- Dette er typisk Norge, vet du. Alle som har det gøy skal jekkes ned

HVALER: (Dagbladet): - Dette er typisk Ola Nordmann, vet du. Alle som har det gøy, de skal jekkes ned. Og det litt brennkvikt.

André Torp gjemmer et stramt blikk bak lynraske solbriller og sommervennlige badeshorts, men stemmen er tydelig indignert.

- Vannscooter er en flott måte å se skjærgården på. Det handler ikke om å være bajas på sjøen, sier han tydelig.

For André Torp, og mange andre, er vannscooter ingen lek: Det er dødsens alvor.

I 2013 ble Norge pålagt av EU/EØS å tillate vannscooterkjøring. Derfor er det fritt fram å kjøre vannscooter 400 meter fra land på sjøen og 500 meter fra land på innsjøer. For å komme seg ut dit, må vannscooterføreren holde en fart på fem knop - og kjøre i en rett linje ut gjennom forbudsbeltet.

Fritt fram

18. mai i år valgte Stortinget å fjerne vannscooterforskriften. Da ble den lekne farkosten sidestilt med andre småbåter og slipper dermed å forholde seg til fartsgrensa i forbudsbeltet.

Det ble startskuddet for krig på Hvaler i Østfold: Vannkrig.

For det idylliske øysamfunnet er delt i to: Mens André Torp og hans meningsfeller koser seg på bøljan blå, ønsker rådmannen og flertallet i kommunestyret å innføre lokale restriksjoner for å erstatte det nå bortfalne nasjonale regelverket.

Torp rister på hodet, mens han klyver fra vannscooteren og opp på brygga. Med måkeskrik og bølgesus er settingen nesten parodisk lik en skjærgårdsidyll.

- Mange barnefamilier leier vannscooter av meg. Og tro meg, de får grundig opplæring før jeg slipper dem utpå havet, sier han alvorlig.

I Dagbladets sommerundersøkelse sier 45 prosent av de spurte at de er mot vannscooter i Norge. 28 prosent er for.

Bajaser?

For det er bajaseri mange er bekymret for. Mange Dagbladet snakker med i Hvaler, på butikken eller på brygga, sier de er redd for å få ettermiddagskosen ødelagt av villbasser med for mange hestekrefter mellom beina.

- Bare sjøsprøyt, kommenterer André Torp.

- Dersom det kommer en type som jeg tror vil kjøre villmann, så får han ikke leie. Jeg har ikke opplevd noe vannscooterkjøring som opprører andre, sier han.

Samtidig innrømmer Torp en viss forskjellsbehandling på det åpne hav: Kotymen om å hilse på passerende båter gjelder ikke vannscootere. Nesten ingen vinker til en vannscooter, visstnok.

- Mange båter, spesielt med eldre ombord, pleier ikke vinke til oss på vannscooter. Men i går vinka to båter til meg altså, så jeg håper det er i ferd med å snu.

Torp har fortøyd den imponerende grønne doningen. Panna er blank av saltvann.

- Det er jo så gøy å kjøre! Vannscooter er en fantatisk måte for alle å oppleve sjøen på. Spesielt folk som ikke har råd til båt. Det må du få med, sier han.

- Jeg er ingen gledesdreper

Enn så lenge kan Torp ta seg en kveldstur på scooteren også. Men hvis Mona Vauger - og mange med henne - får det som de vil, blir gleden kortvarig i Hvaler.

- Jeg er ingen gledesdreper, insisterer Vauger og ler.

Hun er Ap-politiker i kommunen og jobber for et lokalt regelverk som skal bli minst like strengt som det nasjonale regelverket regjeringen avskaffet.

- Det blir som det var før regjeringen plutselig fjernet regelverket. Og så vil vi kanskje innføre noen totalforbudssoner til, sier Vauger.

Hun er klokkerklar på at de omdiskuterte vannscooterne skaper kvalme i skjærgården.

- Bajaser tiltrekkes av vannscootere. Det er mye bajaskjøring, med større risiko for ulykker og mye støy, hevder hun.

- Har det vært noen ulykker, da?

- Nei. Heldigvis. Men vi får stadig meldinger om bajaskjøring og kjøring i den forbudet sonen i den maritime nasjonalparken.

Skjærgården

Hvaler er en Frp/Høyre-kommune. De to partene har flertall i kommunestyret, men Høyre har blitt med Ap og co. i arbeidet om å gjeninnføre skarpe vannscooterregler i kommunen.

- Vi har en fantastisk skjærgård å ta vare på, med en maritim nasjonalpark som ikke tåler allverden av trafikk. Dessuten kjører mange vannscooter på en måte som sjenerer folk.

- André Torp sier folk kjører på en god måte?

- Det er dessverre ikke mitt inntrykk. Ikke at alle som kjører vannscooter oppfører seg som bajaser, men en del gjør det, svarer Vauger.

Et steinkast lenger ut i skjærgården, fortsatt med båt-tøffing og bølgeskvulp som kontentum, står Eivinid Normann Borge på trammen sin.

Oppgitt Frp-ordfører

Hvaler-ordførere en Frp-er og beklager at Dagbladet måtte ta turen ut til kommunen hans denne sensommerdagen.

- Vi kan ikke forby alt som er farlig her i verden, sier han og slår oppgitt ut med armene.

Borge maler huset. Båten har han solgt, for han fikk ikke tid til å bruke den. I sundet like nedenfor tuter båtene forbi, og ordføreren mener følgende regelverk hadde vært regulering nok:

- Fem knops fartsgrense hvis du er 300 meter fra land eller nærmere. Utover det må det være lov å more seg litt utpå bølgene, sier han og gliser.

Borge framstår som en ordfører som liker at folk skal få hygge seg, og han fnyser av Mona Vauges påstander om at vannscooter skaper bajaseri på bøljan blå.

- Vannscooterne bråker mindre enn mange båter, og jeg har ikke sett noen villmannskjøring, jeg.

Innen sommeren 2018 er det nye regelverket uansett på plass. Dermed blir årets sommer en flyktig tilværelse: Den ene sommeren det var fritt fram for vannscooter på Hvaler.

Utleier André Torp synes det er leit at moroa blir kortvarig og synes det er kjipt at vannscooterentusiaster som ham selv henges ut som bajaser.

- Det er stigmatiserende å si slikt! Jeg leier mest ut til barnefamilier. Folk som vil bruke vannscooter som et fremkomstmiddel og for å se på de flotte kystområdene her ute.

Hans tre vannscootere koster fra 2500 kroner døgnet i leie, og det er ofte kø. Han leier aldri til ungdommer under 18 år, og forbeholder seg retten til å si nei til utleie dersom han mistenker bajaseri fra leietaker.

- Lokalpolitikerne har bare bestemt seg for å kjøre på. De lytter ikke til lokalbefolkningen. Folk som har det gøy, det liker mange politikere ikke, vet du sier Torp.